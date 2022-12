Festività: come passarle nelle città d'arte. Cosa vedere a Torino, Milano, Firenze, Roma, Palermo

Arrivano le feste e si prevede che un quarto degli italiani si muoverà per raggiungere le famiglie d'origine o concedersi una vacanza. Per le città d'arte è un'occasione per offrire occasioni di visita, con mostre, istallazioni e rassegne che escono dai percorsi tradizionali. Abbiamo scelto cinque città: Torino, Milano, Firenze, Roma e Palermo per scoprire cosa è possibile visitare e cosa non bisogna lasciarsi sfuggire durante queste festività.

Comune di Torino Videomapping piazza San Carlo, Torino

Torino - Videomapping sulle facciate dei palazzi Si inaugura venerdì 23 dicembre in Piazza San Carlo la prima edizione di "Torino Città Dinamica". Emblema della rigorosa eleganza sabauda, la piazza, una tra le più belle del capoluogo piemontese, ospita fino all'8 gennaio un video percorso narrativo proiettato sulle facciate dei palazzi del lato ovest. Sugli edifici sarà visibile una sequenza di 70 immagini di opere pittoriche, grafiche e fotografiche conservate in alcune tra le collezioni museali cittadine. Un modo di promuovere la cultura torinese in modo innovativo e sostenibile: si sarà accompagnati in una visita virtuale delle collezioni dei musei cittadini attraverso la tecnica del videomapping. Le opere d'arte saranno arricchite dall'elemento dell'animazione e del suono. Dalle pareti del museo al muro di una piazza, le opere dialogheranno direttamente con i passanti per condividere l'universale linguaggio della bellezza. La piazza, che dalla metà del ‘600 è di fatto diventata “il salotto di Torino”, racconta l’epopea rinascimentale dei padri della Patria. Poi una galleria di ritratti della seconda metà dell'800 conservati alla GAM di Torino indagherà i confini fra pittura e fotografia. Si arriva così alla messa in scena delle opere del Futurismo, con le opere di Filippo Tommaso Marinetti e Enrico Prampolini. Sulle musiche minimali ispirate a Steve Reich si comporranno alcune opere di Giacomo Balla.

Comune di Milano Mostra La carità e la bellezza, Milano

Milano - “La carità e la bellezza” al palazzo del Comune Pochissime opere, di grande valore artistico, sono visibili gratuitamente al palazzo del Comune. Si tratta della mostra natalizia di Palazzo Marino che vede protagonisti i capolavori provenienti dai musei fiorentini. Insieme alle opere di Sandro Botticelli, Filippo Lippi, Tino Di Camaino, già allestite in Sala Alessi, è possibile inoltre ammirare anche il raffinato tabernacolo del Beato Angelico, gioiello del Museo di San Marco di Firenze realizzato intorno al 1430 e frutto di una combinazione di tecniche tra pittura, miniatura, oreficeria e intaglio. Oltre a offrire un tema squisitamente natalizio come l'Adorazione dei magi, il tabernacolo offre un saggio della sensibilità del Beato Angelico verso i colori, che scintillano sull'oro del fondo. L'opera giunge ora a Milano grazie alla collaborazione con il Museo di San Marco di Firenze ed era in mostra a San Giovanni Valdarno.

Aperta al pubblico con i consueti orari. Solo nelle giornate del 31 dicembre Sala Alessi chiuderà anticipatamente alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17:30).

Comune di Firenze "Prospettive con orizzonti" di Alfredo Pirri

Firenze - “Prospettive con orizzionti” di Afredo Pirri Un sito archeologico metafisico. Una cava di marmo in cui è scavata una trincea utile all’estrazione del prezioso minerale. Un luogo all’interno del quale penetrare, sovrastato da aree colorate sovrapposte. Si presenta così al visitatore “Prospettive con orizzonti” dell’artista Alfredo Pirri, l’opera di copertura della Sala Zubin Mehta, nuovo Auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Dall’amore per l’arte della famiglia Cerasi arriva in dono alla città di Firenze l’installazione “site-specific” di Alfredo Pirri. Il Maggio musicale fiorentino ha un'opera d'arte permanente unica nel panorama dell'arte italiano, anche per dimensioni, che arricchisce tutta l'infrastruttura del Teatro. L'opera si sviluppa su una superficie di circa 2 mila e 270 metri quadri al limitare del Parco delle Cascine. “Questo mio lavoro - dice l’artista - nasce come staffetta rispetto ad un lavoro architettonico in corso d’opera. Si tratta di una sequenza di forme piene e vuote che si inseguono determinando un succedersi cromatico e luminoso che muta secondo l’alternarsi del giorno e della notte e dell’affiorare o sprofondare degli elementi. Esso è composto di piani cromatici orizzontali da cui affiorano parallelepipedi metallici non funzionali o, al contrario, affondano elementi compressi di specchio e vetro che accolgono, al loro interno, piume che paiono appena cadute dal cielo. Fin dal primo sopralluogo mi sono sentito immerso dentro un paesaggio toscano: ho avuto l’impressione di camminare in una cava di marmo oppure in uno scavo archeologico. Le cave mi hanno sempre affascinato per il loro nitore, quel bianco che le rende astratte eppure tanto reali, pesanti ma fantasmatiche e metafisiche. Con quest’opera vorrei evocarne l’atmosfera, una materia che si trasforma in luce”.

Museo Napoleonico Roma Mistery Room - Album Bonaparte

Roma - Avventura e mistero al Museo Bonaparte All’insegna dell’avventura è la Mystery Room – Album Bonaparte proposta al Museo Napoleonico a cura del Teatro di Roma con Muta Imago. Come nelle migliori tradizioni, si comincerà con una seduta spiritica collettiva per poi muoversi nelle stanze del museo dove, tra tracce e indizi, si entrerà in relazione con le opere della collezione cercando di ricomporre l’album della famiglia Bonaparte e delle relazioni misteriose che intercorsero tra i suoi membri. Per un pubblico giovane e curioso, appassionato di storia e misteri, sono in programma due repliche al giorno (alle 15.00 e alle 17.00) nelle date del 27, 28, 29, 30 dicembre, 3 e 4 gennaio.

Assessorato ai beni culturali Regione Siciliana "Natività" di Vanessa Beecroft