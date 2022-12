Fidanzati messinesi uccisi in Gran Bretagna: nuovi dettagli sul ragazzo fermato dalla polizia

Il presunto assassino di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzati messinesi uccisi mercoledì a Thornaby-on-Tees nella contea dello Yorkshire in Inghilterra, ha 21 anni, è originario di Palermo e pare abbia problemi psichici. Il ragazzo, che è stato fermato dagli agenti della Cleveland police in relazione al duplice delitto, era anche lui un croupier ed era un collega di Nino Calabrò, oltre che suo coinquilino.

Ancora avvolto nel mistero il movente dell'atroce delitto su cui la polizia sta indagando: le vittime sarebbero state massacrate a colpi di martello. A fare scoprire il duplice delitto è stato il padre del ragazzo fermato, che si trovava a Thornaby proprio per passare qualche giorno assieme al figlio.

Nel frattempo, la Parrocchia di San Rocco in Calderà di Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato una raccolta di fondi per il rimpatrio dall'Inghilterra della salma di Nino Calabrò. In poco meno di due ora sulla piattaforma gofundme.com sono stati donati oltre 1.300 euro. Oltre al rimpatrio del feretro, la Parrocchia si è proposta per celebrare i funerali del ragazzo.