Fina cambia nome e diventa World Aquatics

"Tutti, nella nostra comunità, sono orgogliosi di ciò che la FINA ha ottenuto nello sviluppo dei nostri sport. Mentre guardiamo al futuro, World Aquatics vedrà tutti gli atleti acquatici uniti per la prima volta sotto un unico marchio. L'identità della nostra organizzazione ora si concentra sulla nostra visione condivisa: un mondo unito dall'acqua, per la salute, la vita e lo sport", ha affermato il presidente di World Aquatics, Husain Al-Musallam.

L'adozione del nome World Aquatics è stata confermata oggi dal voto delle federazioni in un Congresso straordinario a Melbourne.

Tale cambiamento eegna il culmine di 18 mesi di intensa trasformazione organizzativa, in gran parte guidata dal Comitato per la riforma della FINA.

"World Aquatics continuerà a fornire e sviluppare il gratificante calendario delle competizioni che è diventato il fondamento di carriere d'élite di successo pur essendo oggetto di sogni e ambizioni per milioni di giovani atleti acquatici in tutto il mondo- ha continuato Al-Musallam- la nostra nuova visione e missione riflettono anche il modo in cui World Aquatics e i nostri membri hanno già iniziato ad espandere il nostro lavoro oltre la competizione e il nuoto come abilità di vita, per includere sostenibilità, difesa ambientale e benessere. Il nostro nuovo marchio e la nostra identità visiva ci consentiranno inoltre di entrare in contatto con un nuovo pubblico e incoraggiare le nuove generazioni di atleti di tutte le nostre discipline a essere uniti dall'acqua, in modo sicuro, equo e sostenibile".

Il nuovo sito web sarà lanciato in concomitanza con i Campionati Mondiali di Nuoto a Fukuoka la prossima estate (14-30 luglio 2023), che integreranno completamente la nuova identità del marchio.