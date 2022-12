Financial Times: tra le 25 donne più influenti al mondo c'è l’italiana Francesca Bellettini

Il Financial Times nella sua classifica delle 25 donne più influenti al mondo nel 2022 ha inserito l’italiana Francesca Bellettini, classe 1970, originaria di Cesena, attualmente presidente e amministratore delegato di Saint Laurent. Insieme a lei personaggi importanti come il giudice della Corte Suprema americana, Ketanji Brown Jackson, le donne iraniane, la tennista Serena Williams, l'ex moglie di Jeff Bezos, Mackenzie Scott e Megan Markle. “L'influenza ha molte forme -spiega il quotidiano- e per il 2022, abbiamo nuovamente commissionato le proposte di alcune delle donne più potenti del mondo”. E spiega: “È una celebrazione, naturalmente, ma anche un modo per interrogarsi sui modi in cui il potere e l'influenza stanno cambiando”. Tre le categorie della classifica stilata: leader, eroine e creatrici. Nella categoria ‘leader’ oltre alla Bellettini e la giudice Ketanji Brown, prima donna afroamericana della Corte Suprema degli Stati Uniti, spiccano anche la premier finlandese Sanna Marin, l'avvocatessa dei diritti umani Oleksandra Matviychuk, presidente dell'organizzazione Centro per le libertà civili (la ong ucraina insignita con il premio Nobel per la pace), il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, la vicepresidente della Colombia, Francia Elena Márquez Mina, la ministra pakistana del Cambiamento climatico, Sherry Rehman.

Getty Images Il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Ketanji Brown Jackson

Tra le ‘eroine’ la tennista Serena Williams e Rebecca Gompert, il medico che difende il diritto all'aborto e sta aiutando le donne degli stati americani che vietano le interruzioni di gravidanza. Poi ci sono le donne iraniane, con la loro lotta per la libertà, e MacKenzie Scott, la filantropa ex moglie di Bezos che sta spendendo la sua fortuna nell'aiutare gli altri.

Getty Images Capo di Amazon Jeff Bezos e MacKenzie Bezos

Nella categoria 'creatrici' il Financial Times incorona Billie Eilish come la "voce di una generazione" e Megan Markle, la moglie del principe Harry "divenuta simbolo di resilienza per molte donne".

Getty Images Meghan Markle, duchessa del Sussex

Chi è Francesca Bellettini Dopo la laurea conseguita nel 1994 alla Bocconi, Francesca Bellettini fa il suo esordio professionale nell’investment banking londinese, per Goldman Sachs International e poi Deutsche Morgan Grenfell, dove supporta operazioni per case di moda di lusso e si dedica alla finanza straordinaria e, in particolare, alle fusioni di aziende. Nel 1999 entra nel settore della moda, nel Gruppo Prada, a cui segue poi l’esperienza presso Helmut Lang come Operations manager. L’arrivo al Gruppo Kering è del 2003, dove assume prima il ruolo di Strategic planning director e associate world wide merchandising director per Gucci e poi di Worldwide merchandising director per Bottega Veneta. Nel settembre 2013 viene nominata Chief executive officer di Saint Laurent. Attualmente è presidente e ceo della Maison.