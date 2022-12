Firenze, il Bambinello rubato dal presepe del Duomo è stato ritrovato dai Carabinieri

È stata ritrovata dai Carabinieri la statua del Bambin Gesù del presepe del Duomo di Firenze, sottratta nella notte da tre giovani che hanno agito a volto scoperto. Un gesto, di pessimo gusto, che è costato loro una denuncia per furto.

Negli anni passati, il presepe in terracotta, posizionato sul sagrato della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, era già stato oggetto di atti vandalici. L'ultimo a gennaio del 2022, quando in quattro avevano danneggiato la statua del Bambin Gesù per ritrarsi al suo posto con gli smartphone. L'Opera di Santa Maria del Fiore anche in quel caso aveva sporto denuncia e grazie alle telecamere i giovani erano stati individuati.

La notte scorsa, le telecamere di sorveglianza hanno filmato tre uomini intorno alla rappresentazione della Natività: uno di loro si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione, e ha prelevato il Bambinello in terracotta.

Questa mattina la scoperta del furto e l'appello del Cardinale Betori: "Confido che chi ha portato via il Bambin Gesù si ravveda e lo riconsegni il prima possibile", aveva detto. Poi l'annuncio del ritrovamento ad opera dei Carabinieri.