Fonte vicina al Cremlino: il prossimo scambio tra Usa e Russia sarà di Paul Whelan e Artiom Uss

Readovka , agenzia giornalistica vicina al Cremlino, afferma che ad Abu-Dhabi è stato raggiunto un accordo sul prossimo scambio di detenuti tra la Russia e gli USA.



L’ex marine statunitense Paul Whelan, condannato a Mosca per spionaggio a 16 anni, verrà liberato “in cambio” del figlio del governatore di Krasnoyarsk, Artiom Uss, arrestato in Italia su richiesta Usa per violazione delle sanzioni contro la Russia, riciclaggio di denaro e il contrabbando del petrolio venezuelano e di tecnologie militari, e in attesa di estradizione negli Stati Uniti.



Dal canto suo, l’avvocato russo di Whelan, Vladimir Zherebkov, in un’intervista all’agenzia giornalistica russa Interfax , ha comunicato che “la trattativa sul suo (di Paul Whelan) scambio continua a livello dei servizi segreti, quindi tutto è piuttosto secretato, ma va avanti”.