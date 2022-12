Verso la svolta della fusione nucleare: il mondo attende l'annuncio dagli Usa

Il 2022 si chiude con la notizia dell’anno e, forse, del decennio: è stata realizzata per la prima volta nella storia la fusione nucleare che permetterà di generare più energia necessaria rispetto a quella usata per innescarla. Stando al Washington Post si tratta di una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata e niente scorie radioattive, con molte meno risorse di quelle necessarie per sfruttare l'energia solare ed eolica. L’annuncio ufficiale è atteso per oggi mentre il mondo della comunità scientifica attende i risultati ufficiali dello studio effettuato dalla National Ignition Facility, una installazione di ricerca ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California, e che studia la fusione a confinamento inerziale utilizzando i laser.

NIF/LLNL / Ansa La reazione di fusione innescata da fasci laser

Fusione vs Fissione L’attesissimo annuncio da parte dell’amministrazione Biden non solo aprirà la strada verso una “energia pulita e illimitata” ma potrebbe mettere fine all’antica diatriba dell’uso del nucleare tramite fusione o fissione. In estrema sintesi, la fusione nucleare punta ad ottenere una produzione di energia che imita le reazioni che avvengono nel cuore delle stelle. Ed è per questo considerata più ecologica rispetto alla fissione nucleare perché genera quantità minori di radiazioni e scorie più facili da gestire. La scienza della fusione nucleare si basa sullo schiacciare due atomi insieme a velocità incredibilmente elevate per poi trasformare l'energia di quella reazione in una elettricità in grado di alimentare case e uffici senza emettere carbonio nell'aria o scaricare rifiuti radioattivi nell'ambiente. Una scoperta che potrebbe mandare in cantina le centrali a fissione che producono scorie radioattive altamente pericolose e da tenere sotto controllo. Da un lato i giganteschi reattori dalla caratteristica forma che ricorda una ciambella, dall'altro le strutture più agili che utilizzano dei potenti fasci laser: sono le due strade che da decenni stanno procedendo di pari passo per riuscire a produrre energia imitando il processo che avviene nel cuore delle stelle.

Lawrence Livermore National Laboratory / Ansa L'apparato sperimentale National Ignition Facility, dove la fusione nucleare viene ottenuta utilizzando i laser

Come funziona la fusione a confinamento inerziale La spiegazione arriva dal professor Atzeni, docente dell'Università di Roma La Sapienza, esperto di fusione nucleare: "Sfrutta potenti laser che fanno convergere più fasci simultaneamente su piccolo bersaglio, riscaldandolo e comprimendolo, fino a ottenere la reazione di fusione". È molto diversa dalla fusione a confinamento inerziale, nella quale grandi magneti superconduttori controllano il plasma all'interno di strutture toroidali. Il risultato americano "è stato ottenuto la settimana scorsa e ha generato circa 25 megajoule di energia utilizzando un impulso laser di poco più di 20 megajoule. Dal punto di vista della fisica è un risultato importante perché - osserva - per la prima volta è stata ottenuta più energia di quella spesa per ottenere la reazione". Inoltre si tratta di una tecnologia meno complessa rispetto a quella dei grandi reattori a confinamento magnetico: "L'apparato sperimentale è un recipiente sferico dal diametro di circa dieci metri nel quale sono convogliati i fasci laser che punto al centro, dove si trova il bersaglio", ossia "una microsfera da circa un millimetro di diametro con un guscio al cui interno si trovano deuterio e trizio alla temperatura di meno 250 gradi". Quando i laser bombardano la sferetta, il guscio viene distrutto e genera il plasma che, comprimendo i due elementi innesca la reazione di fusione, mentre la temperatura sale a oltre 60milioni di gradi.

Uk Atomic Energy Authority / Ansa Un'immagine relativa al Jet (joint European Torus), il reattore nucleare al centro della ricerca europea sulla fusione nucleare

"L'interesse della tecnologia laser per la fusione è nato non molto tempo dopo l'invenzione del laser, che risale al 1960. Le possibili applicazioni alla fusione sono state studiate teoricamente e poi indagate con strumenti modesti. Alcuni Paesi, come Stati Uniti, Francia e Cina hanno proseguito lungo questa strada; altri, come Unione Europea, Italia e Germania hanno seguito la via del confinamento magnetico", dice ancora Atzeni che ricorda: "La decisione di Unione Europea e Italia risale allametà degli anni '70, tuttavia - prosegue - la scuola italiana di fisica ha dato contributi importanti. A metà degli anni '90, per esempio, alcuni fisici italiani, come Carlo Rubbia e Nicola Cabibbo, avevano esercitato pressioni perché in Italia e Europa ci si occupasse di più di fusione con il laser". Certamente, rileva, "è economicamente difficile produrre energia da fusione" e la strada è ancora lunga sia per il confinamento magnetico sia per quello inerziale. Per quest'ultimo, per esempio, bisogna ancora lavorare sulla quantità di energia rilasciata da ciascun fascio laser, sul rendimento e sulla frequenza".