Mons.Gallagher: “La Santa Sede continuerà a lavorare per mantenere viva la speranza della pace”

“Per la Chiesa stare nella storia non è una scelta, è una condizione esistenziale. Oggi, in modo particolare, siamo testimoni di una situazione sociale e politica complessa, grave, drammatica che pone seri problemi e lancia sfide importanti. Come ci insegna Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti: ‘Chi ha la responsabilità di governare è chiamato a rinunce che rendano possibile l’incontro’. “La scelta della Santa Sede è sempre quella di un’equivalenza diplomatica, che si esprime in concreto in un’esortazione alle parti a trovare i punti di una soluzione al conflitto, offrendo in qualche modo il proprio contributo e la propria mediazione”.

Una missione che monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali racconta a Rainews.it, parlando di quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa e dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. “Dobbiamo pregare che la guerra termini al più presto. Ma deve essere una pace giusta e ci deve essere una soluzione che porti speranza a tutti, senza eccezioni”, dice a proposito del conflitto in Ucraina.

“Le sfide della Santa Sede, della sua diplomazia della sua azione politica, in questo momento, sono le sfide di tutta l’umanità. Noi non possiamo essere indifferenti, il Papa non può essere indifferente, di fronte a questo momento difficile della storia. E così dobbiamo, con coraggio, con determinazione e con molta fede – sottolinea l’arcivescovo - affrontare queste sfide, anche con le limitate risorse a nostra disposizione. Però dobbiamo avere anche il coraggio di guardare alle cose che in questo momento non sono incoraggianti e portare il nostro modesto contributo in questo momento di crisi”.

Papa Francesco in più occasioni ha fatto riferimento allo “spirito di Helsinki” e agli accordi che, nel 1975, al termine di una importante conferenza internazionale, aprirono un periodo di distensione in Europa, passo storico verso la fine della Guerra fredda.

“Nonostante tutti i problemi che esistevano c’era una buona volontà e forse è questa la cosa che manca in questo momento: la buona volontà di metterci insieme, di parlare, di negoziare, di trattare. Negli anni non c’è stato un dialogo sincero e il desiderio di politici e diplomatici di incontrarsi e scambiare idee. Abbiamo abbandonato lo strumento della diplomazia e del dialogo e abbiamo preferito le armi e le guerre, e questa è una tragedia, non solo per la guerra in Ucraina. Allo stesso tempo riprendere quel percorso è una grande sfida per tutta l’umanità”.