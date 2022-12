Gara di solidarietà per le famiglie dei ragazzi uccisi in Germania e in Inghilterra

Il dramma delle famiglie ha fatto scattare una gara di solidarietà tra gli amici delle giovani vittime uccise, per sostenere i costi per il trasferimento delle salme, e per i funerali, dei quattro ragazzi assassinati tragicamente in Inghilterra e in Germania. Oltre mille donazioni, raccolti più di 27mila euro.

Christian Zoda, di origini messinesi 23 anni, e Sandra Quarta, pugliese 20 anni, sono stati uccisi ad Albstadt, cittadina a sud di Stoccarda. Per il duplice omicidio è stato arrestato Michele Quarta, 52 anni, zio di Sandra. E' stato lui a fare ritrovare alla polizia il cadavere della nipote, seppellito nel giardino di casa; l'uomo è anche accusato di avere poi sparato e ucciso Christian, davanti al ristorante 'Viva La Mamma', dove il ragazzo lavorava. Christian il giorno prima aveva scritto un appello sulla sua pagina Fb per raccogliere informazioni sulla scomparsa dell'amica Sandra.

Nino Calabrò, 25 anni, e Francesca Di Dio, 20 anni, entrambi messinesi, erano fidanzati. La ragazza aveva raggiunto il giovane a Thornaby, sulla riva ovest del fiume Tess nella contea dello Yorkshire in Inghilterra, dove viveva e lavorava. Calabrò faceva il croupier. I due ragazzi sono stati massacrati a colpi di martello. Per il duplice delitto è stato arrestato un ragazzo palermitano di 21 anni, Andrea Cardinale, coinquilino di Calabrò, e come lui faceva il croupier.