Gas ai minimi da giugno

Apertura positiva per le Piazze Europee, che al contrario di ottobre e novembre si avviano per il momento a chiudere un ultimo mese dell'anno in calo. Piazza Affari guadagna lo 0,5%.



Gas che prosegue invece in netto calo, a 98 euro Mwh dopo le notizie del tetto al prezzo stabilito dall'Europa e anche sui livelli alti degli stoccaggi dei paesi europei.

Meno venticinque per cento il prezzo nel giro di una settimana, siamo ai minimi da sei mesi a questa parte.



Spread italiano ancora alto, seppur in calo rispetto a martedì: 215 punti con rendimento del nostro decennale al 4.46 percento