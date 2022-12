Gas in caduta, torna ai livelli pre-bellici. Settimana positiva per Piazza Affari

In evidenza il gas: il prezzo è in caduta da una settimana. Oggi è a quota 81,5 euro al megawattora (-11,3% rispetto a ieri), più di 50 euro di calo rispetto a giovedì scorso. Siamo sui minimi dal 22 febbraio, vigilia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Un anno fa, il 24 dicembre 2021, il prezzo era di 95,7 euro.

I prezzi del petrolio invece sono aumentati di oltre il 3,5%, sulle aspettative di un calo dell’offerta di greggio russo, mentre un’incombente tempesta artica minaccia i viaggi durante le festività natalizie negli Stati Uniti. Il Brent è scambiato a 83,9 dollari al barile.

Nell'ultima seduta della settimana e prima della pausa natalizia gli indici azionari europei hanno chiuso in lieve rialzo. Londra è stata la prima, con orario ridotto, +0,05%. A Milano l'indice Ftse Mib è salito dello 0,26%, in linea con Francoforte. Appena sotto la parità Parigi, appesantita dal calo del settore lusso. Il bilancio di una settimana segnato da continui cambi di fronte è positivo, +0,79%.

Dagli Stati Uniti segnali contrastanti dai dati macroeconomici. L'indice dei principali prezzi di spesa per consumi (dato core) è aumentato del 4,7% su base annua, leggermente sopra il 4,6% previsto dal consensus di Bloomberg, ma inferiore al 5% di ottobre. E' un dato guardato con molta attenzione dalla Fed.

A questa notizia, negativa, ne è seguita una positiva. E' salita più delle attese la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. L'indice finale sulla fiducia redatto mensilmente dall'Università del Michigan è salito a 59,7 punti dopo i 56,8 punti di novembre, ma sotto i 59,9 punti di ottobre. Superate le attese degli analisti che si aspettavano un dato a 59,1 punti.

Gli indici di Wall Street dopo il dato sui prezzi al consumo hanno aperto in calo. Sono diventati positivi dopo il dato sulla fiducia. In seguito sono tornati incerti: Dow Jones +0,21%, Nasdaq -0,27%.

A Piazza Affari, tra i titoli del Ftse Mib rialzi per oltre il 2% per Telecom Italia e Leonardo, seguite da Iveco (+1,98%). maggiori ribassi per Ferrari (-0,75%) e StMicroelectronics (-0,78%).