Gas in calo con l'accordo sul price cap. Tonfo di Meta dopo la mossa dell'Antitrust Ue

Giornata poco mossa per l'indice Ftse Mib di Milano. Lieve calo, -0,06%, dopo la lieve salita registrata per gran parte della giornata. Il listino di Milano veniva da tre sedute in ribasso che erano seguite ai rialzi dei tassi delle banche centrali di Stati Uniti ed Eurozona. Nel resto d'Europa Londa +0,4%, Francoforte e Parigi +0,3%.

Sul fronte dei titoli di Stato, lieve salita per lo spread Btp/Bund, che è a 218 punti base, 4 in più di venerdì. Il rendimento del Btp italiano decennale sale di 7 punti.

Fin da questa mattina il prezzo del gas è stato in calo in Europa in attesa di un accordo sul price cap al Consiglio Energia, che è arrivato nel pomeriggio. Tetto fissato a 180 euro al megawattora.

Il future di gennaio di Amsterdam è scambiato a 107 euro al megawattora, -7,3%. Giovedì scorso il prezzo era a quota 134 euro.

Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza c'è Nexi, +3,56%, dopo la cancellazione nella legge di Bilancio della norma che aboliva le multe per gli esercenti che si fossero rifiutati di usare il Pos per scontrini fino a 60 euro. Maggiori rialzi per Saipem (+4,42%) e Telecom Italia (+4,28%). Maggiori ribassi per Fineco (-1,62%), Leonardo (-1,47%) e Banca Generali (-1,41%).

Negli Stati Uniti, calo per Dow Jones (-0,22%), S&P500 (-0,68%) e per il Nasdaq (-1,28%).

Elon Musk ha lanciato su Twitter un sondaggio in cui ha chiesto se dovesse lasciare la guida di Twitter stesso. Il 57,5% dei votanti ha risposto di sì. E questo almeno inizialmente ha spinto al rialzo le azioni Tesla, alla cui guida come noto c'è lo stesso Musk. Il titolo ha poi virato in negativo.

Netto calo anche per Meta (-3,72%). Oggi la Commissione Ue ha reso noto il suo parere preliminare secondo cui l'azienda madre di Facebook avrebbe violato le norme antitrust Ue distorcendo la concorrenza nei mercati pubblicitario online. A essere messa sotto accusa è in particolare la piattaforma Facebook Marketplace.