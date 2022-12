Gas in calo, prezzo giù di un terzo in una settimana

I listini europei hanno chiuso in calo, dopo il rialzo di ieri e l'apertura invariata di questa mattina. A Milano l'indice Ftse Mib è sceso dell'1,21% (23.800 punti), in linea con gli altri indici europei.

E' una discesa in scia a Wall Street: -1,55% per il Dow Jones industrial, peggio il Nasdaq dei titoli tecnologici, 2,87%. A fare da spartiacque è stata la pubblicazione dei dati sul Pil negli Stati Uniti, +3,2% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente. Sopra le attese degli economisti, che prevedevano un +2,9%. Oggi sono stati diffusi anche i dati settimanali sulle nuove richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: sono state 216mila, 4mila in più rispetto alla settimana precedente, ma molte meno delle attese (222mila).

A queste notizie positive è corrisposto un calo dei listini, perché gli investitori si attendono ora che la Fed, la banca centrale americana, continui con più decisione ad aumentare i tassi.

Spread: tra gli effetti delle aspettative di rialzi di tassi, aumentano i rendimenti dei titoli di Stato: +9 punti base per il Btp decennale italiano, al 4,47%. Spread stabile a 211 punti base.

Il gas continua a scendere: a pochi minuti dalla chiusura è scambiato a 91,7 euro al megawattora, -6,2% rispetto a ieri. Rispetto a sette giorni fa il calo è di 40 euro (-32%). Lo stoccaggio di gas europeo è pieno per circa l’83%, al di sopra della media stagionale quinquennale, mostrano i dati di Gas Infrastructure Europe