Gas in forte discesa, borse in calo. Per Piazza Affari -12% da inizio anno

Il dato più forte della giornata riguarda il gas: anche per le previsioni di un meteo mite nei prossimi giorni il prezzo torna sotto gli 80 euro al megawattora, a quota 75,5. Siamo passati con la fine del mese al future di febbraio. Il calo rispetto a ieri è dell'11,8%. Siamo sui livelli precedenti all'invasione russa dell'Ucraina.

Sui listini azionari europei dopo i rialzi di ieri ci sono cali tra mezzo punto e un punto percentuale. A Milano -0,77% per l'indice Ftse Mib, fa peggio Francoforte, -1,05%.

E' l'ultima seduta dell'anno, gli scambi sono ridotti. Più di un titolo su quattro non è stato scambiato, il controvalore degli scambi alle 14,15 è di poco più di 300 milioni di euro.

Quasi tutti in calo i titoli sul paniere principale, il Ftse Mib. Tra questi Tim - Telecom Italia, -2,22%: continua l'altalena in borsa, dopo il rialzo di ieri e in scia alle notizie e alle dichiarazioni sul futuro della rete unica. Tim dall'inizio dell'anno è scesa del 49%, ha fatto peggio solo Saipem, -75%.

Anche in Asia nella notte erano finiti i cali dovuti alle preoccupazioni per i tantissimi casi di Covid in Cina. A Hong Kong +0,20% per l'indice Hang Seng, Shanghai +0,51%, Tokyo invariata.

A stabilizzare le borse c'è stato lo scatto ieri negli Stati Uniti dei titoli tech. Quello di Tesla in particolare è salito del 10% dopo il netto calo dei giorni precedenti. I future anticipano un avvio in calo alle 15.30: -0,4% per il future sul Dow Jones, -1% per quello sul Nasdaq.

Lo spread Btp/Bund è stabile a 211 punti base. Il rendimento del Btp italiano è al 4,61%. Nell'ultimo mese +74 punti base, da inizio anno +344 punti.

Quella di oggi è l'ultima seduta dell'anno. Un anno negativo, il peggiore dal 2008 per i mercati americani: -33% per il Nasdaq dei tecnologici. -8,5% per per il Dow Jones americano.

In Europa -12,7% per l'indice milanese, in linea con Francoforte. Ha tenuto, nonostante, la grande instabilità politica, la borsa di Londra, +0,91% da inizio anno.

Tra gli altri mercati molto negativi, nonostante il recupero degli ultimi due mesi, gli indici di Hong Kong e Shanghai, -15%, e quello di Shenzhen, -25%. Per il Moex di Mosca, -43%.