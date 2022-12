Genova: i carabinieri sequestrano il quadro di Rubens "Cristo Risorto appare alla madre"

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale hanno sequestrato il quadro 'Cristo risorto appare alla madre' del pittore fiammingo Rubens esposto in queste settimane a Palazzo Ducale a Genova. Quattro persone sono indagate per esportazione illecita di opere d'arte. Il dipinto, secondo quanto ricostruito dalla procura, sarebbe stato fatto uscire dall'Italia come appartenente genericamente alla scuola Fiamminga e poi autenticato come Rubens a Praga. Il passaggio sarebbe avvenuto quando già si sapeva che l’autenticazione sarebbe avvenuta.

Dalle indagini, coordinate dal pm Eugenia Menichetti e dall'aggiunto Paolo D'Ovidio, è emerso che il quadro apparteneva a una famiglia genovese che lo avrebbe venduto a 300 mila euro a un mercante. L' acquirente lo avrebbe poi rivenduto a un altro privato per oltre 3 milioni di euro. L'opera è poi tornata in Italia ed esposta per la prima volta a Palazzo Ducale. Il quadro raffigura il Cristo risorto in piedi davanti a due donne inginocchiate. Entrambe le figure femminili rappresentano la Madre di Gesù. Una recente radiografia ha rilevato sotto la superficie pittorica la presenza di una seconda immagine femminile, simile dal punto di vista compositivo, ma iconograficamente diversa. La mostra è stata di recente prorogata fino al 5 febbraio.

Sir Peter Paul Rubens (28 giugno 1577 - 30 maggio 1640) è stato un fiammingo e diplomatico del Ducato di Brabante nei Paesi Bassi meridionali (l'odierna Belgio).È considerato l'artista più influente della tradizione barocca fiamminga.

La mostra è stata aperta il 6 ottobre del 2022 con la cura di i Nils Büttner, docente della Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart nonché Chairman del Centrum Rubenianum di Anversa, e di Anna Orlando, independent scholar genovese, co-curatrice della mostra L’Età di Rubens tenutasi a Palazzo Ducale nel 2004.

Oltre cento opere a dimostrare la grandezza di una capitale artistica visitata da uno dei maggiori artisti di tutti i tempi. Una selezione che conferma quell’appellativo di Superba dato a Genova, dove Rubens ha soggiornato più volte tra il 1600 e il 1607. Musei stranieri e italiani, così come collezionisti privati, hanno concesso prestiti eccezionali.