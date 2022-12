Usa: Georgia al ballottaggio per l'ultimo posto al Senato

Sono cominciate le operazioni di voto in Georgia, dove oggi si elegge l'ultimo seggio al Senato ancora in gioco. Il ballottaggio è tra il senatore in carica, il pastore democratico Raphael Warnock, 53 anni, e lo sfidante, l'ex giocatore di football Herschel Walker, 60 anni.

Nel primo voto delle Midterm il mese scorso nessuno dei due candidati aveva raggiunto il 50 per cento dei voti. Warnock si era fermato al 49,4, Walker al 48,5 (poco più di 35.000 voti di differenza su quasi 4 milioni complessivi).

Il risultato è molto importante perché in caso di vittoria di Warnock, favorito dai sondaggi che lo danno in vantaggio di quattro punti, i progressisti aumenteranno di un seggio il loro vantaggio sui Repubblicani: con una maggioranza di 51 a 49 nel nuovo Senato che verrà inaugurato a gennaio, non sarà più decisivo per i Dem il voto della vice presidente Kamala Harris, che è anche presidente dell'Assemblea e che per questo tradizionalmente non partecipa al voto.

E perderebbe di importanza anche l'appoggio del senatore centrista Joe Manchin, sostenuto da lobby conservatrici e che spesso in questa legislatura ha votato con gli avversari. Il voto sarà anche un ulteriore test dell'influenza che può avere Donald Trump sugli elettori mentre quest'ultimo è di nuovo in corsa per la nomination repubblicana per sfidare il presidente Joe Biden nel 2024. In caso di sconfitta per il tycoon sarebbe l'ennesima debacle di un suo candidato chiave alle Midterm ma in caso contrario sarebbe una sua rivincita.

Venerdì si è chiusa la fase del voto anticipato, che ha visto coinvolti quasi due milioni di elettori. Il voto per posta tradizionalmente favorisce i Democratici. Il maltempo che imperversa nello Stato non sembra avere scoraggiato finora gli elettori, a giudicare dalle lunghe file ai seggi riportate dai media locali.

Secondo i Democratici, Warnock si sarebbe presentato all'Election Day con un vantaggio di addirittura otto punti. Se fosse davvero così, i Repubblicani dovranno accorrere in massa alle urne per ribaltare i consensi a favore di Walker.

Un elettorato motivato andrà lo stesso ai seggi, ma molti hanno mostrato segnali di stanchezza dopo il primo turno, e in particolare quelli che hanno sostenuto Walker. La campagna di Walker è stata afflitta da ripetute gaffe e da una serie di accuse, tra cui le dichiarazioni di ex fidanzate che hanno affermato di essere state da lui incoraggiate ad abortire, sebbene l'aspirante senatore abbia fatto una campagna per la messa al bando dell'interruzione di gravidanza. Walker ha negato le accuse.

I seggi, che resteranno aperti dodici ore, non accoglieranno più elettori dalle 7 di sera, orario ufficiale di chiusura, quando in Italia sarà l'una di notte.