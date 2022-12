Germania: arrestata spia sospetta di aver passato segreti di Stato alla Russia

Un agente dell'intelligence tedesca è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento per la presunta trasmissione di informazioni segrete alla Russia, ha annunciato l'ufficio del procuratore federale di Karlsruhe. L'uomo, un cittadino tedesco identificato solo come Carsten L., in linea con le norme sulla privacy tedesche, è stato arrestato mercoledì a Berlino.

La procura tedesca ha detto di aver perquisito l'appartamento e il posto di lavoro del dipendente del Servizio federale di intelligence (BND) e di un'altra persona sulla cui identità non è stato fornito alcun dettaglio.

Secondo la procura il dipendente del BND ha passato quest'anno "informazioni che aveva acquisito nella sua attività professionale" a un servizio di intelligence russo, che non è stato specificato. L'informazione era un "segreto di stato" come definito dal codice penale tedesco. Il sospetto è stato portato davanti a un giudice e condotto in carcere in custodia cautelare. L'indagine è stata condotta "in stretta collaborazione" con il BND, hanno affermato i pubblici ministeri.