Germania, gli attivisti per il clima tagliano l'albero di Natale alla Porta di Brandeburgo

'Questa è solo la punta dell'albero di Natale', ovvero "la punta dell'iceberg" di quello che invece prefigura una vera e propria catastrofe climatica. E' con questa scritta a effige del gesto che il collettivo di attivisti per il clima Last Generation ha segato la punta dell'albero natalizio posto davanti alla porta di Brandeburgo nel cuore di Berlino.

Un gesto di ribellione per richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico e le sue inevitabili conseguenze, anche durante queste feste natalizie. Due dei membri del gruppo hanno usato un sollevatore idraulico e una sega a mano per tagliare 2 metri dalla cima dell'albero di 15 metri e appendere lo striscione su quello che resta dell'albero.

Last Generation spiega di voler sottolineare che la Germania sta vedendo solo la "punta" della catastrofe climatica che si sta verificando in tutto il mondo e ha invitato il governo del cancelliere tedesco Olaf Scholz a fare di più per affrontare il riscaldamento globale. La polizia ha confermato l'azione. Criticando queste proteste, il cancelliere Scholz aveva invitato gli attivisti a mostrare "un po' di creatività".

Negli ultimi mesi il gruppo ha attirato attenzione sull'emergenza climatica, ma anche rabbia, con blitz , tra cui il blocco di strade principali e il lancio di cibo su dipinti famosi.