Gianluca Vialli ricoverato a Londra: la mamma e il fratello tornano a Cremona

La mamma e uno dei fratelli di Gianluca Vialli sono tornati a casa a Cremona, dopo essere stati a Londra per trovare l'ex calciatore ricoverato in una clinica dove si sta curando per un tumore. Nessuna dichiarazione da parte della famiglia, in linea con il riserbo che l'ha sempre contraddistinta.

Anche se per i tifosi con il fiato sospeso per la sua salute, la notizia del rientro a casa della mamma e del fratello sembrerebbero fare intendere che le condizioni dell'ex centravanti non siano così gravi come le notizie delle ultime ore farebbero pensare. Dopo avere giocato in Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, oltre che nella Nazionale ai Mondiali del 1986 e 1990, Vialli ha allenato la squadra inglese di Fulham.

Nel 2017 gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Due anni dopo le sue condizioni sembravano migliorate, tanto che nel marzo 2019 ha assunto l'incarico di capo delegazione della Nazionale con la quale ha vinto gli Europei nell'estate 2021. Negli ultimi giorni un nuovo peggioramento che lo ha costretto ad annunciare la sospensione di tutti gli impegni presenti e futuri con la Nazionale.