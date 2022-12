Il Covid rialza la testa in Giappone: registrati 149.383 nuovi casi e 211 decessi. È il ministro della Salute a comunicare i nuovi dati nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri.

I numeri sono ancora in crescita dopo l'improvviso e forte rialzo registrato il giorno precedente, con 346 pazienti ricoverati in gravi condizioni in tutto il paese. A Tokyo, il governo metropolitano ha riportato 14.496 nuovi contagi, sostanzialmente invariato rispetto al giorno precedente.