Giorgia Meloni: "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione"

“Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero". Giorgia Meloni ha usato tre epiteti per definire su Twitter Papa Ratzinger: “Un cristiano, un pastore, un teologo” e per riconoscergli un ruolo che va oltre quello della storia della Chiesa: "Un grande della storia che la storia non dimenticherà”. Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha rivolto un pensiero rivolto anche a Papa Bergoglio: "Ho espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale".