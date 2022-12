Meloni in partenza per l'Iraq: "Un segnale a chi si sacrifica più di noi"

Durante l'incontro di poco più di mezz'ora nell'aula dei gruppi a Montecitorio tra Giorgia Meloni e i suoi parlamentari di FdI per il tradizionale scambio degli auguri di Natale, arriva l'annuncio del presidente del Consiglio: “Sono in partenza stasera per l'Iraq. Ho deciso di portare gli auguri a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace”.

La leader di Fratelli d'Italia ha poi proseguito dicendo: "In Iraq, come sapete, i militari italiani guidano il comando della missione Nato". E, fra gli applausi dei presenti, ha aggiunto: “Ci sono altri quattro o cinque ministri in partenza per altre destinazioni. È un segnale importante da dare alle nostre donne e uomini che sicuramente si sacrificano più di noi”. A questo punto c'è stata la standing ovation dei presenti e Meloni ha chiosato: “Questo è per loro”.