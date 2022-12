Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Mario Sconcerti

È morto all'età di 74 anni Mario Sconcerti, arguto commentatore sportivo in Rai, ex-dirigente della Fiorentina, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX, vice alla Rosa e storico editorialista al "Corriere della Sera". È lo stesso quotidiano ad annunciarne la morte. Il giornalista era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine. "Fino a venerdì - si legge su corriere.it - ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano".

Per lui anche un coinvolgimento diretto nel mondo del calcio: Vittorio Cecchi Gori lo nomina dirigente della sua Fiorentina, incarico ricoperto per sette mesi ("i sette mesi più belli della mia vita", dichiarò una volta Sconcerti), durante i quali porta sulla panchina viola per la sua prima esperienza da allenatore Roberto Mancini. Lasciata la società gigliata, intraprende la carriera di commentatore tv.

Ed anche la Fiorentina "si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine". E' quanto si legge in un tweet della società viola.