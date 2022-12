Giustizia penale: la riforma Nordio

Il Guardasigilli ha annunciato tra i suoi propositi processi più veloci, carriere separate, depenalizzazione, spending review e riforma penitenziaria. Su questi temi abbiamo sentito il parere del giurista Vincenzo Musacchio.

Veniamo al primo punto. Processi più veloci, è possibile?

In tanti ritengono sia possibile incidendo sul rito penale. È sicuramente una buona soluzione, tuttavia, da sola non sarà sufficiente a risolvere i mali che affliggono il processo penale. Non è possibile che alle soglie del terzo millennio tra pubbliche amministrazioni o tra Procura della Repubblica e Tribunale si comunichi ancora con pec o con atti in cartaceo e non con un sistema informatico unico a livello distrettuale e nazionale. Puntare sul fascicolo elettronico eliminando totalmente il cartaceo. Agire sulla geografia giudiziaria finalizzandola all'uso congruo delle risorse a disposizione. Sono queste a mio parere le riforme necessarie per un processo più veloce, pena il venir meno della credibilità del sistema nei confronti dei cittadini. Il problema della giustizia, tuttavia, resta e resterà soprattutto un problema di persone. Poiché gli esseri umani sbagliano, a chi amministra la giustizia si dovrebbe chiedere di commettere il minor numero di errori possibile.

Carriere separate tra giudici e pubblici ministeri, cosa ne pensa?

Giovanni Falcone si espresse più volte su questo tema affermando che il nuovo processo, basato sul sistema accusatorio, richiedeva che il pubblico ministero non avesse “alcun tipo di parentela col giudice”, e che non fosse una specie di “para giudice”. Già a quei tempi, per Falcone, il modello accusatorio era contraddetto dal fatto che “avendo formazione e carriere unificate con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e pm fossero in realtà indistinguibili gli uni dagli altri”. Ritenere che giudice e pm siano due figure strutturalmente differenti nelle competenze e nella carriera non vuol dire per nulla essere nemico dell’indipendenza della magistratura, nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso porre il pm sotto il controllo dell’esecutivo. Perciò sono favorevole alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e credo che a questa riforma si debba aggiungere la discrezionalità dell’azione penale.

Tra le prospettive di riforma c’è anche una corposa azione di depenalizzazione. La ritiene praticabile? Che effetti soratirebbe?

Sulla praticabilità ho qualche dubbio poiché in tanti ci hanno provato in passato e in pochissimi ci sono riusciti. A fronte di un'adeguata opera di depenalizzazione, occorrono anche nuove norme organizzative che prevedano la riorganizzazione strutturale dell'intero sistema penale (per es. un nuovo codice penale). Un forte potenziamento degli strumenti e dei sistemi informatici e di digitalizzazione del processo penale partendo in primis dalla fase inquirente. La gestione autonoma delle cancellerie affidata esclusivamente al personale amministrativo adeguatamente formato. Questi provvedimenti sarebbero l'inizio di un effetto benefico nei confronti anche della lungaggine del processo penale.

Nell’opera di depenalizzazione quali reati occorrerebbe comprendere? Sarebbe d’accordo con chi volesse inserire anche il delitto di abuso d’ufficio?

Depenalizzare in parole semplici vuol dire trasformare un illecito penale in amministrativo o civile non assoggettandolo più a sanzione penale bensì a quella amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Individuare i reati da depenalizzare è una complessa operazione di politica criminale. Non è affatto una cosa semplice come potrebbe sembrare. L’idea che ho io della depenalizzazione è un’azione ad excludendum. Il legislatore ha il compito di creare la norma penale con il fine di ottenere i migliori risultati nella lotta contro il crimine. Dovrà pertanto selezionare tutte quelle condotte che riterrà necessitino di essere penalmente perseguibili e quindi utili per meglio tutelare la società dalla commissione di specifici reati. Una volta individuato quest’elenco di reati, tutto ciò che resterà fuori andrà automaticamente depenalizzato. Sull’abuso d’ufficio credo che l’ultima riforma lo abbia talmente svuotato del suo contenuto che abrogarlo o riformarlo poco cambierebbe. Nonostante ciò, non sono favorevole alla sua abrogazione.

Sulla spending review in materia di giustizia, invece, cosa pensa?

In un’ottica di spending review, ossia di razionalizzazione dei costi e di miglioramento della qualità della spesa, il controllo di gestione consente a decisori politici e tecnici di verificare, a partire dagli obiettivi, la coerenza delle azioni messe in atto, le risorse utilizzate e le performance conseguite. Per questo mi sembra congruo e ovvio che anche il Ministero della Giustizia attui e supporti quelle riforme che nella progettazione di sistemi di controllo e di gestione, possano fornire un valido supporto per il governo dell’organizzazione, consentendo inoltre di individuare modi utili per attivare il controllo strategico e ottenere il massimo risultato con il minimo dispendio economico. Nel sistema giustizia spending review deve significare taglio mirato e non lineare come si è sempre fatto, con individuazione delle priorità, trasparenza della spesa e del bilancio, delle risorse disponibili, degli investimenti in tema di miglioramento dei servizi, dell’informatizzazione degli uffici e della gestione dei fondi. Occorrerà guardare all’organizzazione degli uffici e alla gestione concreta dei processi di lavoro per capire meglio le ragioni dell'inefficienza e soprattutto per progettare interventi efficaci ma non dannosi.

C’è anche un disegno di legge sulla nuova geografia giudiziaria, pensa che il nuovo Ministro Nordio potrebbe attuarla?

Partendo dal fatto che la riforma del 2012 non abbia sortito grandi risultati, credo che per metter mano a questo settore occorra conoscere molto bene le realtà giudiziarie dei distretti e dei circondari d’Italia. Se mai si deciderà di agire i nuovi criteri direttivi che il Governo dovrebbe considerare riesaminando la revisione del 2012, dovrebbero comprendere la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio e la sua estensione, la presenza o meno di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria. Tra i Tribunali soppressi da rivalutare, andrebbero preferiti quelli situati in Comuni con alta densità abitativa. Andrebbe ridefinito l’assetto territoriale tenendo conto anche della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza all’interno del circondario. La riattivazione di sedi di tribunali soppresse, andrebbe fatta selezionando solo quelli colpiti da emergenze di carattere criminale (in special modo criminalità organizzata), anche al fine di assicurare la presenza dello Stato sul territorio tramite presidi di giustizia.

Le nostre carceri scoppiano, secondo lei il Ministro della Giustizia si occuperà anche di questa grave situazione?

In un certo senso tutto il discorso fin qui elaborato è strettamente connesso con questa domanda. Le riforme di cui parlavo prima porrebbero in parte rimedio anche all’attuale situazione carceraria in Italia. Depenalizzare, ad esempio, significa uso marginale della sanzione penale privativa della libertà personale e ciò in parte garantirebbe un carcere più “umano” e per chi veramente meriti la reclusione. La riforma carceraria ha un senso se serve a costruire un sistema penale più equo e giusto. Nei nostri istituti di pena spesso è recluso chi potrebbe star fuori e purtroppo sta fuori chi invece dovrebbe esser recluso. Il carcere non può essere la soluzione alla mancanza di politiche sociali ed economiche da parte dello Stato. Dobbiamo avere il coraggio di dire che principalmente nelle nostre galere non ci sono corruttori, mafiosi, stupratori e assassini. La metà dei detenuti in carcere sono responsabili di reati contro il patrimonio. Se rubo una bottiglia di vino in un supermercato rischio la detenzione. Ci sono invece persone che provocano molti più danni alla società, dal punto di vista politico ed economico, ma in carcere non ci stanno. Il dettato costituzionale e il moderno diritto penale sono gli strumenti con cui operare. Dobbiamo però cominciare a riflettere seriamente e concretamente sul futuro del nostro sistema carcerario. Su questo tema purtroppo il dibattito è ancora fermo alla sola teoria. Occorrerebbe naturalmente investire anche sulle strutture delle carceri e su una nuova e più adeguata edilizia penitenziaria adeguata ai tempi moderni. Il nuovo ministro della Giustizia ha detto che le carceri sono la sua priorità. Vedremo se alle parole corrisponderanno i fatti.

Qual è il limite di questa riforma?

La sua eventuale realizzazione come sempre dipenderà dal concorso di molte forze politiche e dovrà essere in grado di superare equilibri faticosamente raggiunti in presenza di una marcata diffidenza tra maggioranze e opposizioni non più scandita, come un tempo, da differenze ideologiche e da disomogeneità politiche e sociali ma, piuttosto, da personalismi e da un’insofferenza al dialogo e al confronto. Sarà necessaria una lunga e faticosa azione di mediazione e vedremo se sortirà gli effetti sperati.

In conclusione, lei cosa farebbe per migliorare lo stato della giustizia penale in Italia?

Vedo tre strade percorribili nel breve periodo. La prima: porre rimedio all’inefficiente organizzazione del “Sistema Giustizia”. Come dico sempre, noi italiani abbiamo i migliori magistrati d’Europa e al tempo stesso i peggiori in fatto di organizzazione. La seconda: ridurre l’eccessiva “criminalizzazione” di molte condotte che potrebbero essere punite con sanzioni non di natura penale. La terza: agire sulla convenienza ad affrontare il giudizio. Iniziando da questi tre punti, si partirebbe con il passo giusto.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.