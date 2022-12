Gli Stati Uniti sotto la morsa della 'snowapocalypse'. Le vittime accertate finora sono 28

Continua l'ondata di freddo artico che sta paralizzando gli Stati Uniti da diversi giorni e che, ad oggi, ha provocato almeno 28 vittime. Le immagini parlano da sole con le auto coperte dalla neve e bloccate dal ghiaccio, i vigili in azione senza sosta e i voli soppressi a causa delle condizioni meteo impossibili. Costanti le allerte locali e nazionali per evitare che scoppino tubature e l'invito a fare attenzione agli effetti provocati dal cosiddetto “white out”, ossia quella condizione in cui gli oggetti non hanno più contorni e non si riesce più a distinguere la linea dell'orizzonte.

E mentre sui social si parla di "snowapocalipse" o "snowaggedon" il National Weather Service pubblica sul proprio sito una mappa interattiva che permette di monitorare l'avanzamento dello stato di allerta.

National Weather Service mappa Usa

Il NWS ha anche esortato i residenti nelle aree colpite a rimanere in casa e ha messo gli americani in guardia dagli effetti a lungo termine del freddo polare per le coltivazioni e gli animali. Secondo l'emittente Sky News sono ben 3mila i voli cancellati nella sola giornata di ieri e diversi aeroporti sono stati chiusi per via delle estreme condizioni meteo: in Montana, per esempio, le temperature minime sono scese fino a -39 .

Secondo il tracker poweroutage.us alcune città, anche nello stato della Carolina del Nord, hanno iniziato a soffrire di blackout continui a causa dell'elevata richiesta di energia. Migliaia le abitazioni che non hanno sufficiente riscaldamento. Da ieri pomeriggio sono quasi 530.000 le famiglie ancora senza elettricità. Il freddo ha causato danni ad alcune infrastrutture di trasporto del gas al punto da rendere necessario chiedere ai consumatori di tenere la temperatura nelle abitazioni al di sotto dei 16 gradi.

Nevicata storica a Buffalo: la città si sta presentando sotto una veste a dir poco inedita, con le strade ghiacciate e le macchine sepolte dalla neve.

Il timelaps di Cincinnati rivela una città che in poche ore si tinge di bianco.

Infine, la tragedia nel disastro: a El Paso, in Texas, migranti disperati che erano passati dal Messico si sono rannicchiati per riscaldarsi nelle chiese, nelle scuole e in un centro civico.

Ap Migranti al confine col Mexico,El Paso, 22122022

Ma alcuni hanno comunque scelto di rimanere fuori a temperature gelide perché temevano di finire nel mirino delle autorità per l'immigrazione.