Gommone si schianta sugli scogli a La Maddalena, grave un 16enne

Incidente in mare in Sardegna, vicino all'isola della Maddalena: un ragazzo di 16 anni è finito in terapia intensiva dopo che il gommone su cui viaggiava si è schiantato sugli scogli.

L'urto questa mattina alle 6: il mezzo è finito sugli scogli davanti a Punta Tegge. Sotto choc e con ferite e traumi l'amico di 24 anni, accompagnato al Pronto soccorso di Olbia: le sue condizioni non sono gravi.

La Guardia costiera sta procedendo a trainare a secco il gommone, che rischiava di andare a fondo ed ha inviato una prima informativa alla Procura di Tempio Pausania, che ha avviato le indagini per stabilire le cause dell'incidente.

Sul posto è accorsa la Guardia costiera di La Maddalena, allertata dalla mamma del 16enne.

Il ragazzo privo di conoscenza, è stato trasferito con l'elisoccorso prima ad Olbia, poi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato con un grave trauma cranico.