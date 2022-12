Un anno di ricerche su Google: da "Elezioni" a "Ucraina", le parole più digitate nel 2022

Un anno di ricerche, di parole “googlate” su motori di ricerca, smartphone e laptop. Il 2022 si sta per concludere e, puntuale come ogni anno, si stilano liste e classifiche. Google, il principale motore di ricerca sul web, ha spulciato tra i suoi server per vedere quali sono state le parole che hanno generato picchi di traffico per un periodo prolungato di tempo. Non quindi “le parole più cercate” o “le ricerche più frequenti”, come si potrebbe essere portati a pensare, ma le liste di parole più di tendenza del 2022, con le questioni, le domande, le curiosità, i personaggi che hanno suscitato maggiore interesse nel corso degli ultimi dodici mesi. Con il prossimo passaggio al 2023, terminano infatti gli eventi, i fenomeni e i temi di cui in Italia si è parlato di più nel corso dell’anno; quei fatti, cioè, che lo hanno caratterizzato maggiormente. Magari, alcuni di essi si trascineranno nell’anno seguente (com’è il caso, purtroppo, della guerra in Ucraina), continuando a costituire fonte di curiosità, analisi, studio, approfondimento.

ansa La classifica stilata da Google indica le parole che hanno generato più traffico negli ultimi 12 mesi

Le parole dell’anno Ed eccole, allora, quelle che per semplificare sono state definite “le parole dell’anno” su Google. Al primo posto troviamo “Ucraina”, il territorio martoriato dallo scorso 24 febbraio, data d’inizio dell’invasione russa voluta dal Cremlino contro il governo di Volodymyr Zelens'kyj. Una situazione socio-geo-politica che in realtà affonda in un lontano passato, almeno fino al 2014, quando scoppiarono i primi moti filorussi (e antieuropeisti) nelle regioni separatiste del Donbass. Quella degli ultimi mesi è cronaca recente. Anzi, è già storia.

Alexey Furman/Getty Images Una donna di Bucha in quel che restava del suo cortile: 5 aprile 2022

La seconda posizione è occupata dalla “Regina Elisabetta”, The Queen per antonomasia, morta lo scorso 8 settembre a 96 anni, dopo più di 70 anni di regno. Un emblema, un simbolo del Novecento, una sovrana considerata tale non solo dai sudditi inglesi ma da immense masse di persone in tutto il mondo. Tutti sono stati affascinati dal suo ruolo, impersonato con rigore e totale dedizione fin da quando, a 25 anni, salì sul trono dei Windsor alla morte del padre. Moglie, madre, nonna, bisnonna, oltre che regina; sempre in bilico tra l’immagine pubblica, consacrata ai posteri, e quella privata, che l’hanno portata a governare con saggezza ed equilibrio la nave di una famiglia turbolenta. Turbolenta come del resto sono tutte le famiglie, non solo quelle reali.

Youtube La statua della Regina Elisabetta II sulla cattedrale di York

Il terzo posto della classifica torna sulla crisi tra Russia e Ucraina, a riprova di quanto il conflitto tra Mosca e Kiev abbia connotato questo 2022 di guerra e speranza di pace.

Associated Press L'evacuazione di una donna anziana da Kherson

Seguono gli Australian Open, seguitissimo torneo di tennis che apre l’anno sportivo, giocandosi a gennaio. Le ricerche su Google si concentrano nella parte finale dell’anno e questo spiega il quarto posto raggiunto dal prestigioso torneo sulla terra rossa. È il primo dei quattro che vanno a comporre il Grande Slam (oltre agli Australian, il Roland Garros, Wimbledon e US Open). Attualmente, il titolo è detenuto da Rafa Nadal.

(ApPhoto) Rafael Nadal alle ultime Tennis Atp Finals

A metà classifica troviamo le Elezioni 2022, il voto delle politiche che lo scorso settembre ha concluso con qualche mese di anticipo la XVIII legislatura. Il voto del 25 settembre ha rappresentato tre unicum, finora: si è trattato delle prime elezioni politiche svoltesi in autunno (non era mai successo nell’Italia repubblicana); sono state quelle che hanno fatto registrare il record negativo dell’affluenza (63.91%, mai un dato così basso); infine, quelle che hanno visto per la prima volta eleggere un Parlamento dimezzato (da 630 si è passati a 400 deputati e da 315 si è scesi a 200 senatori, grazie al referendum costituzionale del 2020). Ma quelli di quasi tre mesi fa sono anche stati gli scrutini che, in seguito alla maggioranza legislativa espressa dall’attuale Parlamento, hanno portato a Palazzo Chigi la prima donna presidente del Consiglio, capofila della coalizione di destra premiata dagli elettori: Giorgia Meloni.

Ufficio stampa Palazzo Chigi via Ansa Giorgia Meloni, premier dallo scorso 22 ottobre

Scendendo in classifica, tornano per la terza volta i fatti cominciati il 24 febbraio scorso, che hanno catalizzato l’attenzione del mondo, cambiando per un’epoca intera la storia dell’Europa: è Putin, infatti, la sesta parola che ha generato più traffico nel 2022. Il presidente russo, responsabile principale dell’aggressione militare a uno Stato libero e indipendente, ha lanciato il proprio esercito – e il suo popolo – in una cosiddetta “operazione militare speciale”; volta (come ha dichiarato lo stesso “zar di Mosca”) a difendere il popolo ucraino, fratello di quello russo, dal governo “nazista” che siede a Kiev, colpevole di non difendere i diritti della minoranza russofona. Raggiunta la soglia dei 70 anni lo scorso 7 ottobre, Putin è ancora saldamente al potere, nonostante voci – che in alcuni casi sfociano nel campo della speranza – che parlano di una sua eventuale uscita di scena. Quando e come questo dovesse accadere, non è ancora dato sapere. E, probabilmente, il presidente russo – in sella, in un modo o nell’altro, da quasi 24 anni – continuerà ad essere “googlato” anche nel 2023.

ap photo Vladimir Putin durante una cerimonia di deposizione di fiori al monumento a Minin e Pozharsky a Mosca

Settimo posto per Piero Angela, il padre dei divulgatori scientifici, morto a 93 anni lo scorso 13 agosto. Padre di Super Quark, una delle storiche trasmissioni della Rai, Angela ha saputo portare la scienza e la tecnologia in televisione, facendo appassionare generazioni di giovani ai misteri del cosmo e al fascino del progresso in ogni campo dello scibile umano. Appassionato di jazz e pianista, mosse i primi passi come corrispondente Rai, da Parigi e poi da Bruxelles (seguì anche i fatti della Guerra d’indipendenza in Algeria, nel 1962). Piero Angela – che attraverso il figlio Alberto ha lasciato un’eredità e un modo di fare divulgazione che hanno fatto scuola – resterà per sempre legato all’immagine dell’uomo che scopre, conosce, impara; a metà strada tra Ulisse e Leonardo da Vinci.

Rainews L'ultimo saluto a Piero Angela in Campidoglio

L’ottava posizione la guadagna Drusilla, o meglio Drusilla Foer, personaggio televisivo che ha segnato tutto il 2022. È dallo scorso Sanremo, infatti, che un volto ancora poco conosciuto sugli schermi italiani è entrato con forza in tutte le case, portandovi una ventata di fine ironia ed elegante ricercatezza. Drusilla Foer, pseudonimo di Gianluca Gori, pittore e attore fiorentino 55enne, dopo anni di gavetta sulle assi del palcoscenico e di recite in teatro, appare per la prima volta sul grande schermo in Magnifica presenza, film di Ferzan Özpetek del 2012. Nei panni della nobildonna senese, cresciuta a Cuba, Gori acquisisce sempre più notorietà, facendo conoscere il suo personaggio in tutta Italia. Sul palco dell’Ariston, la definitiva consacrazione; esperienza che poi le aprirà le porte di un programma tutto suo, Drusilla e l’almanacco del giorno dopo.

gettyimages Drusilla Foer in scena

Penultimo posto in linea con i Mondiali di calcio, che si stanno giocando in queste settimane in Qatar. Non per una squadra in particolare o per qualche fuoriclasse protagonista di azioni spettacolari o gol memorabili. È Italia Macedonia la nona ricerca che ha generato più flusso negli scorsi mesi, vale a dire la partita che è costata agli Azzurri la qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Per la seconda volta consecutiva, tra l’altro, dopo aver mancato il campionato di quattro anni fa in Russia. Gli italiani, uno dei popoli più appassionati di calcio, tra uno sguardo e l’altro alle partite giocate dalle altre nazionali, si stanno ancora leccando le ferite.

Ap Palermo, la disperazione dei giocatori azzurri il 24 marzo 2022

Ultimo posto per Blanco, alias Riccardo Fabbriconi, vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo Sanremo con Brividi. Bresciano 19enne, con una carriera appena cominciata e tanto successo di pubblico e critica già raccolto, Blanco è stato molto ricercato su Google soprattutto nella prima parte dell’anno, quando la consacrazione al Teatro Ariston lo ha lanciato verso mesi di popolarità e traguardi. Salito alla ribalta nel 2021 con il tormentone Mi fai impazzire, Blanco ha portato il brano vincitore del Festival della Canzone italiana all’Eurovision Song Contest, tenutosi a Torino tra il 10 e il 14 maggio scorsi.

gettyimages Blanco e Mahmood all'ultimo Eurovision Song Contest