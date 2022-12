Gran Bretagna: continuano gli scioperi ferroviari, postini e infermieri si uniscono alle proteste

Solo un treno su cinque ha circolato tra ieri e oggi per lo sciopero di 48 ore indetto dal sindacato Rail, Maritime and Transport (l'Unione nazionale dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti), che ha coinvolto 40.000 lavoratori delle ferrovie e 14 società di gestione dei treni. È solo l’inizio di un’ondata di stop al lavoro previsti a dicembre e gennaio, pianificati per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre i viaggiatori tentano di spostarsi durante le vacanze.

I lavoratori e i consumatori della Gran Bretagna sono stati costretti in casa oggi a causa degli scioperi ferroviari e dell’ondata di freddo. I dati sull'occupazione degli uffici hanno mostrato che un minor numero di lavoratori è arrivato alla propria scrivania in tutto il Regno Unito, con una media del 24% di coraggiosi che sono arrivati a timbrare il cartellino. Il restante 76% ha lavorato da remoto. Londra è stata particolarmente colpita dalla decisione di molti di restare a casa. Il numero degli acquirenti nei negozi vicini agli uffici nel centro ha registrato un calo del 37% rispetto al 2019, mentre in tutto il Regno Unito è stato del 26%.

I lavoratori di molte altre industrie e settori sono pronti a organizzare i propri scioperi questo mese. Il personale della Royal Mail (le poste britanniche) si è unito oggi ai ferrovieri in lotta: 115.000 impiegati hanno interrotto le consegne di lettere e pacchi.

Domani in Gran Bretagna ci sarà il primo sciopero nazionale degli infermieri indetto dal Royal College of Nursing (il maggiore sindacato di categoria): 100.000 sanitari dovrebbero prendervi parte, causando ritardi ai servizi nel Sistema sanitario nazionale. Il deputato laburista Keir Starmer ha accusato il governo di aver dato "un segno vergognoso", accusando Rishi Sunak di aver rifiutato di discutere una potenziale offerta di retribuzioni più generose, cosa che avrebbe interrotto gli scioperi negli ospedali.