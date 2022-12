Gran Bretagna: scioperi dei treni fino al 9 gennaio, Paese paralizzato

I dipendenti delle ferrovie di tutta l'Inghilterra hanno abbandonato il proprio posto di lavoro per iniziare quello che si prevede un mese di scioperi che coinvolgerà numerosi lavoratori del settore pubblico, tra cui infermieri, guardie di frontiera e autisti di ambulanze. La circolazione di treni e di altri mezzi di trasporto locale tornerà alla normalità il 9 gennaio, a parte una pausa di precettazione per le festività di Natale. I lavoratori chiedono un aumento dei salari a causa dell'aumento dell'inflazione.

Questa settimana le ferrovie saranno in sciopero oggi, domani e di nuovo venerdì e sabato. Oggi solo il 20% dei servizi funzionerà e in alcune parti del Regno Unito non ci saranno treni.

Il sindacato Rail, Maritime and Transport (l'Unione nazionale dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti) ha rifiutato ieri una nuova offerta di aumenti dalla Network Rail, descrivendola come "scadente". Il segretario generale del sindacato Mick Lynch ha affermato di rimanere "ottimista" sulla possibilità di raggiungere un accordo, ribadendo che il governo deve aiutare a "facilitare" tale accordo. "Non ho intenzione di rovinare il Natale della gente. Il governo lo sta facendo, perché ha provocato questi scioperi impedendo alle aziende di fare proposte adeguate", ha detto all'emittente britannica Itv il leader di Rmt, Mick Lynch.

Dal lato governativo, il Segretario di Stato per i trasporti Mark Harper si è detto deluso dal fatto che il sindacato abbia rifiutato l'ultima offerta, aggiungendo che non esiste un "pozzo senza fondo di denaro".

L'ondata di scioperi avviene mentre il maltempo, con neve e ghiaccio, sta causando pesanti disagi per gli automobilisti in tutto il Paese. Il governo sta prendendo in considerazione la possibilità di mobilitare l'esercito per fornire personale ai servizi pubblici vitali durante l'inverno.