F1: Gran Premio di Shanghai annullato causa Covid19, si ripete lo scenario del 2019

Niente Gran Premio della Cina nel 2023 causa Covid19. La Formula 1 lo ha ufficializzato. Così come accadde nel 2019.

Il Gp di Shanghai era in programma il 16 aprile come quarta tappa del campionato, ma non si svolgerà per questioni legate alla pandemia e alle scelte molto severe del Paese.

La F1 ritiene che non si potrebbe lavorare in condizioni normali e, dopo un incontro con gli organizzatori, è stata presa la decisione di cancellare l'evento. "La Formula 1 sta valutando opzioni alternative per sostituire lo slot nel calendario 2023 e fornirà un aggiornamento in merito a tempo debito", informa una nota. Al momento, dunque, saranno 23 e non 24 i Gran Premi del prossimo Mondiale di F1.

Il Mondiale 2023 prenderà il via in Bahrain il 5 marzo per poi concludersi ad Abu Dhabi il 26 novembre. Per quanto riguarda l'Italia avremo due GP: il primo ad Imola il 21 maggio e il secondo a Monza il 3 settembre. C'è molta attesa per quanto riguarda la gara di Las Vegas che si correrà il 18 novembre come penultimo GP della stagione, uno dei tre Gp statunitensi. Confermata la pausa estiva di agosto con il GP del Belgio che è stato spostato alla data del 30 luglio. Fa rumore l'assenza della Francia.

Le Sprint Race, le qualifiche del sabato in formato gara da 100 km e con assegnazione di punti ai primi 8 classificati, diventano sei. Non sono state rese ancora note le sedi. Finora ce n'è sempre stata una in Italia: nel 2021 a Monza e quest'anno a Imola.

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 ha detto: "La Formula 1 ha ricevuto richieste senza precedenti per ospitare gare. Siamo molto soddisfatti dello slancio che la F1 sta vivendo, è un'ottima notizia per i nostri tifosi che riusciremo a portare un mix di nuove entusiasmanti località come Las Vegas".

Questo il calendario: