Greta Thunberg "blasta" Andrew Tate: "Fatti una vita". E il post diventa virale

Sta per compiere vent'anni e non le manda più a dire. Greta Thunberg sta facendo “letteralmente” esplodere Twitter con un post che in poche ore è stato visualizzato oltre 30 milioni di volte e ha superato i 20 mila commenti.

È la sua risposta all'ex atleta di kickboxing anglo-americano Andrew Tate, famoso per la sua “intemperanza” e le sue esternazioni misogine, che lo hanno portato in passato al bando dai social network, Twitter compreso, fino alla “riammissione” nell'era di Elon Musk.

Ieri l'ex campione ha chiamato in causa l'attivista per il clima menzionandola in un post:

“Ciao Greta Thunberg. Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa delle mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni”.

Il tutto abbinato a una foto in cui lo si vede fare rifornimento mentre fissa serio l'obiettivo.

La risposta di Greta, non si è fatta attendere troppo ed è stata, come scrivono in tanti nei commenti, “di quelle che non ti aspetti”, “definitiva”:

“Certo, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a celhopiccolo@fattiunavita.com”.