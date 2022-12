Gualtieri ospite da Fiorello suona 'Termovalorizzatore' sulla falsariga dei Maneskin

Fiorello ha inizialmente scherzato sul fatto che lo studio all'aperto della trasmissione è stato posto su un tratto di strada scelto opportunamente per coprire tre buche "cosi' fino a giugno non le vede nessuno" e il sindaco di Roma ha risposto “E' stato fatto alla romanella”, ossia raffazzonato il giusto per resistere.

Ma si è parlato anche di Sanremo quando in studio è arrivato Alessandro Cattelan. Alla domanda di Fiorello se gli potrebbe presentare Sanremo tra due anni in caso di richiesta diretta da parte del direttore di Raiuno, Stefano Coletta, ha risposto: "Perche' no?". Aggiungendo però subito dopo “non prendetela come una dichiarazione”.