Gualtieri, "Roma avrà il termovalorizzatore entro l'estate 2026"

Il Comune di Roma realizzerà un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue in un’area industriale a Santa Palomba.

Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine della Valutazione ambientale strategica, e della manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore.

“La seconda ordinanza che presentiamo oggi stabilisce l’apertura della manifestazione di interesse per la realizzazione di un termovalorizzatore in un’area industriale di dieci ettari a Santa Palomba”, ha annunciato Gualtieri.

“L’impianto dovrà essere operativo nell’estate del 2026, forse anche prima”, ha precisato Gualtieri.

La manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma avrà “una durata di 90 giorni” e “chiede l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e quindi che tutelano l'ambiente".

Il termovalorizzatore di Roma sarà realizzato con “un sistema di project financing” e “su un terreno che sarà concesso” ai costruttori “da Ama a titolo oneroso”.

“Il termovalorizzatore sarà interamente finanziato da chi vincerà la gara. E non prevede utilizzo di soldi pubblici”, ha precisato Gualtieri.

La procedura di manifestazione di interesse per realizzare l'impianto “è aperta ai soggetti pubblici, non è riservata a soggetti privati e la maggioranza delle multiutility è pubblico-privata”, ha chiarito.

“Ho espresso i miei auspici in questo senso, vedremo chi si aggiudicherà la gara. Chi se la aggiudicherà dovrà garantire i criteri stabiliti e anche un costo concorrenziale” per lo smaltimento “più basso di quello che oggi Ama paga per mandare fuori i rifiuti” e questo consentirà di abbassare la tariffa sui rifiuti.

“Come commissario di Governo non mi devo occupare di alleanze regionali, inoltre il tema non ricade nell’ambito di competenza della Regione: quindi la maggioranza in Regione Lazio non deve diversi” sul tema, ha detto poi Gualtieri.

“Le ordinanze hanno il logo della presidenza del consiglio e le ho firmate in quanto commissario di Governo. È un tema che non ha nulla a che fare con le regionali”, ha ribadito.

“Senza questo piano e senza la scelta del termovalorizzatore oggi staremo presentando una discarica da un milione di tonnellate. Invece non ci sarà alcuna discarica collegata al termovalorizzatore di Roma”, ha poi chiarito il sindaco di Roma.

“Oggi mettiamo in discarica 500 mila tonnellate – ha sottolineato Gualtieri -. Con il termovalorizzatore e gli altri impianti arriveremo a discarica 0” ma già “dal prossimo anno dimezzeremo” i rifiuti in discarica, ha spiegato Gualtieri.

“Una giornata storica - ha sottolineato il sindaco -. Per la prima volta la città ha un piano rifiuti ambizioso per rendere Roma autosufficiente nel trattamento dei rifiuti, superando una situazione vergognosa di una città attualmente senza impianti”, ha aggiunto Gualtieri.

“Il grosso dei rifiuti verrà trattato e riciclato sul luogo, non ci sarà trasporto in uscita” dal termovalorizzatore “tranne che per la minima quota di inerti. Per l’arrivo dei rifiuti invece ci confronteremo con il territorio, ma intanto mi limito a osservare che essendo zona industriale c’è vicino la ferrovia”, ha detto il sindaco di Roma.