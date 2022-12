Macron: "Siamo qui per aiutare l'Ucraina a superare l'inverno". Tajani: "L'Italia c'è"

La Russia risponde alle sconfitte militari cercando di seminare il terrore tra i civili. Quei bombardamenti "costituiscono crimini di guerra. Violano senza dubbi i principi più fondamentali del diritto umanitario. Questi atti sono intollerabili e non resteranno impuniti", ha aggiunto. In questo contesto sta all'Ucraina, vittima di questa aggressione, "decidere le condizioni di una pace giusta e duratura", ha aggiunto il presidente francese, secondo il quale il piano di pace in dieci punti proposto da Zelensky "costituisce un'eccellente base sulla quale costruiremo assieme". Ma nell'immediato "l'emergenza consiste nel sostenere la capacità del popolo ucraino di resistere".

E' stato il presidente francese a volere riuniti a Parigi, al Centro congressi di rue de la Convention, i rappresentanti di 47 paesi per discutere sulle mosse future in merito al conflitto alle porte dell'Europa in corso da 10 mesi. Lo chiamano “metodo Ucraina”, un modo per fare il punto sugli aiuti da inviare subito ha detto Macron. Tra loro la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.

"L'Ucraina non è sola". Con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto la Conferenza internazionale di Parigi per "rispondere alle esigenze dell'Ucraina di superare l'inverno". Già promessi 400 milioni di euro di aiuti a Kiev, ha ricordato Macron.

Alla conferenza organizzata a due passi dalla Tour Eiffel è intervenuto in videoconferenza il presidente ucraino: "La maggior parte delle nostre centrali sono danneggiate dai bombardamenti russi. Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare milioni di ucraini dalla rete elettrica", ecco perchè "l'Ucraina ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'emergenza per il settore energetico". "Faremo tutto il possibile - ha aggiunto Zelensky - per far fronte al blackout e al terrore energetico". "Spero che le decisioni saranno prese tenendone conto", ha concluso.

Von der Leyen: centinaia di generatori in viaggio verso l'Ucraina

Gli aiuti sono già in arrivo dice il numero uno di Bruxelles. Centinaia di generatori sono diretti verso l'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che "in questi tempi di sofferenza e oscurità, è veramente importante portare luce in Ucraina". Un totale di 800 generatori vengono distribuiti in tutta l'Ucraina, compresi 40 grandi generatori forniti per garantire un'alimentazione ininterrotta a 30 ospedali nelle regioni di Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson, ha affermato von der Leyen. "È fondamentale mantenere in funzione la rete elettrica ucraina nonostante gli attacchi russi", ha affermato la leader europea.

L'Unione europea sta lavorando per aumentare la quantità di elettricità che può essere scambiata tra Ucraina, Moldova e il resto d'Europa, ha aggiunto. La first lady ucraina Olena Zelenska si è seduta accanto a von der Leyen e ha parlato delle sfide che il suo Paese sta affrontando, compresi i danni alle infrastrutture. Zelenska ha ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron per aver ospitato il forum e ha chiesto agli alleati di "diventare più di quanto non siate stati prima".