Harry: "Meghan ebbe un aborto per colpa del Daily Mail. Mio padre? Ha mentito"

Un'altra bardata alla famiglia, alla monarchia e alla stampa attraverso la mini-serie di Netflix, una lunghissima intervista a puntate corredata da momenti privati e informali di Harry e Meghan e giocata sul colore e il bianco e nero. In uno degli episodi ora disponibili negli Usa, il principe punta il dito in particolare contro William e Carlo, quest'ultimo accusato di aver mentito, quando nel gennaio 2020 i tre si riunirono nel famoso "vertice di Sandringham" per tentare di trovare un accordo dopo le "dimissioni" della coppia dalla corte. Padre e fratello si rifiutarono di avallare la loro richiesta di una Megxit "metà dentro a metà fuori", che avrebbe permesso ai duchi di Sussex di continuare a servire la regina riducendo gli impegni reali, rendendosi nel contempo indipendenti finanziariamente e all'occorrenza facendo la spola fra il Regno Unito e il Paese che avrebbero eletto a loro nuova residenza, inizialmente il Canada.

William “urlava” contro di lui, racconta Harry, di fronte a Carlo e a Elisabetta. Quanto al padre, “ha detto bugie”, sottolinea, accusando poi la nonna di non essere intervenuta durante quel vertice, lasciando intendere che si sarebbe fatta "convincere" dal resto del palazzo.

L'affondo più pesante arriva quando Harry tira in ballo l'ufficio di comunicazione di Carlo: ha fatto trapelare alla stampa una lettera riguardo la proposta di trasferimento in Canada, fatto che lo ha costretto a postare il famoso tweet con il quale rese pubblica l'intenzione sua e di Meghan di lasciare la famiglia reale. "L'idea che lo avrei presumibilmente fatto senza informare mia nonna non è vera. Ho così tanto rispetto per lei", dice il principe. "Questa storia andava avanti da mesi e mesi", ma “alcune persone lo hanno considerato come un post impulsivo su Instagram”, gli fa eco Meghan.

Ci sono poi la storia della controversa intervista rilasciata a Oprah Winfrey e la lettera inviata da Meghan al padre e pubblicata dal Daily Mail. Qui, l'accusa più grave: l'iniziativa del quotidiano britannico ha causato l'aborto spontaneo che Meghan ebbe nel 2020 e di cui scrisse in seguito sul New York Times. "Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo a causa di ciò che ha fatto il Mail. Ho guardato tutto. Ora, sappiamo con certezza che l'aborto spontaneo è stato causato da quello? Certo che no. Ma tenendo presente lo stress che ha causato, la mancanza di sonno - posso dire da quello che ho visto, che l'aborto spontaneo è stato provocato da quello che stavano cercando di farle", dice Harry.

Secondo il principe, "The Firm" (gli uffici istituzionali della monarchia) hanno sempre protetto William, mai lui e in particolare sua moglie, data "in pasto ai lupi".

Nel documentario-intervista si racconta che fu dopo il viaggio in Australia che la stampa si schierò contro Meghan. E Harry fa allusione a una certa gelosia di William e della cognata Kate per la loro crescente popolarità. Sostiene, quindi, che il voltafaccia dei media sia stato orchestrato ad hoc e Meghan non è riuscita a sostenere la pressione arrivando a quei pensieri suicidi raccontati a Oprah Winfrey.