Il Défilé della Rinascita: la "moda che cura"

L'evento è stato organizzato da Raptus&Rose e dall’Associazione Oncologica San Bassiano ODV, per la prima volta fuori dall’Italia, per raccogliere fondi per la Hayatt – Ruqayah AbdulWhahab Alzayani breast cancer Foundation .

Trentacinque donne hanno sfilato insieme, in un potente gesto di sorellanza, di integrazione e di coesione sociale negli spazi della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait . Per la maggior parte sono pazienti oncologiche e con loro dottoresse, infermiere, studentesse e donne appartenenti alla società civile, ognuna con la sua storia.

Si chiama “Il défilé della Rinascita” ed è un progetto nato nel 2016, su intuizione della dottoressa Elena Pasquin, psicoterapeuta dell’Associazione Oncologica San Bassiano ODV, di Bassano del Grappa, che ha visto nella filosofia della stilista Silvia Bisconti una possibilità terapeutica per le pazienti in cura oncologica: far sì che ogni donna, ogni forma, ogni unicità possa essere esaltata attraverso abiti che, per forme, materiali, colori siano in grado di valorizzare l’eccezionalità di ogni donna e la sua peculiarità, regalando una nuova consapevolezza di sé.

Non solo una sfilata, quindi, ma un vero e proprio progetto di cura che, come racconta la dottoressa Pasquin “ha lo scopo di far vivere alle donne in cura oncologica uno shock biografico forte, che le metta a confronto con l’idea di bellezza che credevano perduta, con l’esperienza che prendersi cura della propria femminilità sia ancora possibile e avviando un percorso di resilienza, di consapevolezza di ciò che si può essere e si può fare”.

Dopo la prima edizione a Bassano del Grappa nel 2017 e le successive edizioni in Veneto e a Milano, il Défilé della Rinascita è stato realizzato in Kuwait per supportare il percorso terapeutico delle pazienti espatriate (non cittadine Kuwaitiane) che vivono e lavorano lì, in linea con l'attività dell’Ambasciata per avvicinare i due Paesi, in questo caso particolare attraverso un’iniziativa people to people.