I nomi più popolari dati ai nuovi nati nel 2021: vincitori e vinti, con qualche sorpresa

Anche i nomi propri subiscono le mode. Tanto da poter stilare delle vere e proprie classifiche dei nomi più popolari a consuntivo, ovvero a fine anno. A farlo è l'Istat, sciogliendo ogni previsione o congettura fai-da-te. Trattando i nomi dei nuovi nati come un qualsiasi altro dato raccolto presso l'Anagrafe ha potuto decretare la popolarità dei nomi assegnati ai nuovi nati in tutta Italia nel 2021. Non solo, sa dirci con precisione come l'ondata di successo ha portato in alto alcuni nomi e seppellito altri nel giro di solo un'annualità. Udite udite, nel 2021 vincono questa gara di popolarità due nomi classici: Sofia e Leonardo. Non sono più i tempi dei diffusissimi Maria, che non compare nella Top Ten dei nomi femminili, e Francesco, che conquista a fatica solo il quarto posto. I bebé col fiocco azzurro nel 2021 portano i nomi di Leonardo, primo già dal 2018, Alessandro salito al secondo posto, Tommaso saldo al terzo, poi Francesco, Lorenzo al quinto, Edoardo al sesto, Mattia al settimo, Riccardo all'ottavo, Gabriele al nono e Andrea che chiude la classifica alla decima posizione.

Ma le novità più curiose si trovano nella classifica del fiocco rosa. Si conferma al primo posto, come nel 2020, il nome Sofia. Non ci si aspetterebbe invece al secondo posto un nome che sa di antico, sparito dai radar per cinquant'anni e adesso tornato di nuovo in auge. Si tratta di Aurora, che si piazza al secondo posto soffiando la posizione a Giulia che scende al terzo. Un nome ricercato e letterario come Ginevra si conquista la quarta posizione. Peccato non avere il suo corrispettivo Lancillotto tra i fiocchi azzurri, ma del resto oggi suonerebbe un po' eccentrico. Scorrendo la lista dei nomi femminili nelle posizioni alte sono tante le sorprese. Al quinto si trova Beatrice, al sesto Alice, all'ottavo Emma, al nono un altro nome che torna dal passato, Ludovica. Chiude la classifica Matilde. Niente da fare invece per Viola, molto di moda negli ultimi anni, e neanche per alcuni grandi classici come Francesca, Laura o Elena.