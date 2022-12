Spotify, i più ascoltati: Sfera Ebbasta trionfa in Italia, Bad Bunny sul tetto del mondo

Spotify, la piattaforma musicale di streaming più popolare al mondo, ha reso noto il 30 novembre Spotify Wrapped 2022, ossia la super classifica annuale che rivela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che più hanno scandito il nostro 2022.

Come? Creando quello che è un caleidoscopio che si basa su 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo.

E in cima alla classifica dell’artista più ascoltato in streaming a livello globale c’è per il terzo anno consecutivo la superstar portoricana Bad Bunny che stravince con il record di oltre 17 miliardi di stream.

Sul podio salgono anche Taylor Swift che (dopo aver battuto un altro record con Midnights, album più ascoltato in un solo giorno in piattaforma) si conferma la regina delle donne (oltre 11 milioni di stream) e Drake, seguiti da The Weeknd e BTS.

La canzone con il numero di riproduzioni in streaming più alto in assoluto a livello mondiale è invece As It Was di Harry Styles, l’ex membro dei One Direction.

Seguono in seconda e terza posizione, Heat Waves dei Glass Animals e Stay di The Kid Laroi e Justin Bieber.

Per quanto riguarda, invece, gli album più ascoltati al mondo su Spotify nel 2022 al primo posto si conferma Bad Bunny con Un Verano Sin Ti, seguito da Harry’s House di Harry Styles e Sour di Olivia Rodrigo.