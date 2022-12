Media, Harry e Meghan: il trailer della serie è una "dichiarazione di guerra" a William e Kate

"È stata una dichiarazione di guerra" secondo fonti della casa reale citate dal 'Daily Mail'. Il Mail , oltre a ribadire le accuse contro i Sussex di aver voluto colpire direttamente i principi durante la loro visita, già segnata dallo scandalo del "razzismo istituzionale" a Buckingham Palace, cita in un articolo lo scrittore ed esperto di reali Phil Dampier : la frattura tra le due coppie è destinata solo a "peggiorare" ora che non c'è più la regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre.

Il Sun va oltre e parla di una strategia portata avanti da lungo tempo da Harry e Meghan dopo il loro strappo dalla famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti: in altre nove occasioni "hanno vergognosamente messo in ombra" l'attività dei Windsor con quella portata avanti per la loro promozione, spesso attraverso critiche o polemiche come nel caso dell'intervista con Oprah Winfrey nel marzo 2021.

Harry e Meghan hanno dichiarato guerra a William e Kate? La questione imperversa sui tabloid britannici dopo quello che è stato considerato come l'ultimo “affronto” dei duchi di Sussex alla Corona e ai principi di Galles: far uscire il trailer del documentario sulla loro vita “in esilio” volontario da corte in concomitanza con la prima visita dal 2014 negli Stati Uniti , nonché prima uscita ufficiale all'estero dalla morte della Regina Elisabetta II, dell'erede al trono e della consorte, amatissima dal popolo e dalla stampa.

I duchi di Sussex si sono schermiti sostenendo che se qualcuno ha voluto accendere una miccia è stato Netflix per motivi promozionali, ma questo non basta certo a spegnere la polemica.

Il trailer dura un minuto e mostra molte immagini inedite: i Sussex che ballano insieme al loro matrimonio, Harry che suona la chitarra per la moglie, loro due mano nella mano. E lascia intendere che i due parleranno a ruota libera. A un certo punto si vede Meghan che si asciuga gli occhi in primo piano e poi, rivolta verso lo schermo e con voce ferma, osserva: "Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia proprio da noi?".

Nel breve video condiviso online il secondogenito di Re Carlo sostiene di aver dovuto proteggere la sua famiglia, alludendo a problemi e tensioni nel Regno Unito, e vengono anche mostrati molti scatti privati della coppia.

Uno non è sfuggito alla stampa: al centro dell'immagine ci sono William e Kate, mentre Camilla, Carlo e la stessa Meghan appaiono sfumati di contorno. Un dettaglio che sembra preannunciare nuove rivelazioni sull'erede al trono e la consorte. Per averne conferma occorre aspettare ancora un po'. La serie arriverà nel 2023, probabilmente dopo il libro di memorie di Harry, Spare, che sin dal titolo fa riferimento al soprannome del duca di Sussex come principe "di riserva", in contrasto con il fratello principe William, l'erede al trono.