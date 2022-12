Il colpaccio dei Maneskin: nel nuovo singolo "Gossip" collaborano con Tom Morello

Tom Morello , il leggendario chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave e Bruce Springsteen And The E Street - tanto per citarne alcuni - ha collaborato con i M åneskin nel nuovo singolo della band romana Gossip , in uscita il 13 gennaio 2023. Il brano anticipa il nuovo album “Rush”, che arriva a quasi due anni di distanza dal precedente “Teatro d'ira”.

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo - ha detto il frontman Damiano - È un onore per tutta la band!”.

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!”, ha aggiunto Ethan. “Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato - ha aggiunto Thomas - Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!".

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare - ha raccontato Victoria - Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza dei Måneskin”.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, 'Rush!', in uscita il 20 gennaio, è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia e includerà i singoli già pubblicati “Supermodel” - con il suo sound californiano e il suo groove rock contagioso -, “Mammamia”, e il più recente “The Loneliest”.