Il decreto rave passa con la "ghigliottina" tra le proteste di Pd e M5s

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Rave, che oltre a sanzionare i raduni musicali illegali interviene anche su ergastolo ostativo e reintegro dei medici no vax. I voti a favore sono 183, i contrari 116 e 1 astenuto. Il decreto è legge.

Le opposizioni hanno rumorosamente protestato contro la decisione del presidente Lorenzo Fontana di riccorere alla “ghigliottina” lo strumento procedurale che consente di interrompere le dichiarazioni di voto per passare subito al voto. I deputati Pd hanno mostrato copie della costituzione. Applausi, invece, dai banchi della maggioranza al momento dell'approvazione.