Il dio del calcio si chiama Messi... Non solo per gli argentini

La sintesi di tutto potrebbe essere racchiusa perfettamente nel commento di Lele Adani durante la telecronaca di Croazia - Argentina (condotta splendidamente da Stefano Bizzotto su Rai1), negli istanti in cui Lionel Messi ha costruito l'azione del terzo gol dell'Albiceleste messo a segno da Alvarez: “Incredibile. Alzatevi in piedi. La dinamica dell'impensato è il football. Solo nel genio di Messi c'è una giocata così. Che riporta Maradona dentro un campo da calcio. Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto e dà la palla a Julian Alvares. Questo sta facendo Messi. Slalomeggia lungo la linea laterale. Non lo prendono mai. Non lo vedono mai. Arresto, ripartenza, non c'è sazio? lo genera, lo inventa. Dribbla tutti gli uomini. Elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio. Questo sta facendo Messi. Ridisegna i confini del suo destino. Influisce su tutti: compagni, avversari, tutti quanti”.

Getty Lionel Messi

L'ultima gara della “pulce” ai Mondiali "Sarà sicuramente la mia ultima partita in un Mondiale - ha ribadito Messi in zona mista subito dopo la vittoria con la Croazia -. Mancano molti anni alla prossima Coppa del Mondo (nel 2026 in Messico, Usa e Canada, ndr) e non credo che ci sarò. Chiudere in questo modo, con una finale, è il massimo. Era quello che volevamo e dobbiamo godercela".

AP Argentina vs Croazia: Semifinale - Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 - Gol di Messi

Il Dio del calcio A Buenos Aires, dove migliaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare il traguardo raggiunto, ora si aspettano l'ultimo passo, quello più difficile. C'è un'intera nazione ai piedi del suo “Diez” che sogna di riportare a casa la coppa.

Ansa Lionel Messi è stato protagonista di un "incidente" a fine partita

Un uomo in missione Lo è. Per se stesso e per un paese intero. Lionel Messi non si è mai perdonato la finale persa con la Germania nella finale del Mondiale in Brasile e ora, a distanza di oltre otto anni dalla sconfitta del Maracanà, avrà modo di rigiocare quella partita, questa volta in Qatar. La “Pulce” ha preparato nei minimi dettagli la sua ultima Coppa del Mondo, si è fatto trovare pronto sul piano fisico ed atletico ed è tornato ad essere in queste settimane il calciatore che più di chiunque ha saputo sbalordire il mondo.

Getty Olanda vs Argentina: quarti di finale - Coppa del Mondo FIFA Qatar - Rigore di Messi

Un vero talento Il rigore trasformato in semifinale contro la Croazia, che ha spaccato in due la partita, e il sontuoso assist per il tris di Julian Alvarez, che di fatto l'ha chiusa, sono solo gli ultimi lampi di un torneo vissuto da assoluto protagonista. Leader, non più silenzioso (vedi la reazione da capopopolo contro l'Olanda), di un gruppo che sogna un successo che manca dal 1986.

Rai1 Rigore di Messi Olanda -Argentina, quarti di finale 0-2

Nel segno di Diego Quando Diego Armando Maradona guidò l'Argentina in cima al globo per la seconda volta nella storia dopo il trionfo del 1978. Messi, che anni dopo ha raccolto la scomoda eredità del “Pibe de Oro”, all'ultima recita in un Mondiale sembra essersi scrollato di dosso il peso e le tensioni che si è portato dietro per tutta la carriera con la maglia dell'Albiceleste.

Dan Mullan/Getty Images Coppa del Mondo, Qatar 2022: Argentina-Messico, gol Messi

Uomo simbolo di una nazione È ancora il faro di una squadra ma non più un solista, cuce e ricama per se stesso, ma si mette al servizio anche degli altri, in particolare del più giovane connazionale in forza al Manchester City, la spalla perfetta, capace di scalzare il più quotato, alla vigilia, Lautaro Martinez.

AFP Lionel Messi

La coppa del mondo In vista della finale di domenica Messi punta a prendersi tutto: il titolo di capocannoniere (al momento sono cinque i gol segnati), quello di assistman e, infine, di miglior giocatore. Un successo domenica gli spalancherebbe probabilmente anche le porte per l'ottavo Pallone d'Oro in carriera, battendo il record che già gli appartiene. Più che i riconoscimenti personali, però, in questa fase l'ex stella del Barcellona è concentrata sull'ottenere l'unica gemma che manca in un immenso palmares, da dedicare al suo paese. Che arriverà ora o mai più.