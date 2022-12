La politica si ritrova nelle parole giunte dal Quirinale

Al termine del discorso, di 16 minuti, tenuto da Sergio Mattarella sono subito arrivate le reazioni, tutte positive, del mondo politico. Tra le prime la Presidente del Consiglio. "Nella comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina, il Presidente Meloni ha condiviso le parole del Capo dello Stato sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo e sulla necessità di concordia istituzionale nell'interesse dei giovani, delle donne, di chi lavora e guarda al futuro con fiducia. Ha quindi manifestato al Presidente Mattarella l'augurio più sincero per la prosecuzione del suo alto mandato". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sulla telefonata della premier, Giorgia Meloni, al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Giorgia Meloni

Il Presidente del Senato La Russa :"Dal presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali e le sfide che ci aspettano a cui occorre saper rispondere, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al dovere dimantenere come guida e bussola la Costituzione repubblicana nel suo 75' anniversario". "Ultimo ma non ultimo, il suo sottolineare positivamente la guida di una donna a capo del nuovo governo eletto dal popolo. In sintesi un messaggio che conferma la guida saggia e illuminata del presidente Mattarella", conclude.

Ignazio La Russa

Il segretario del Pd, Enrico Letta: "Un grande messaggio di pace, speranza e futuro, che ci piace soprattutto perchè pone giovani, ambiente e lotta alle disuguaglianze al centro. Un messaggio di visione che conferma la straordinaria saggezza che ha portato il Parlamento unito a rieleggere il Presidente Mattarella per il nuovo settennato. Il capo dello Stato indica la strada per un 2023 che pure appare difficile e pieno di ostacoli. Sulle linee guida del suo messaggio il Pd, rinnovato dal percorso congressuale costituente in corso, si muovera'". "A partire dalla conferma della linea europea e atlantica di sostegno all'Ucraina per arrivare alla pace. Il discorso del Presidente ha poi il grande merito di affrontare il dramma degli squilibri crescenti. Lottare contro tutte le disuguaglianze appare come il suo obiettivo cruciale. Il Pd aderisce con convinzione a questa scelta e si muoverà affinchè una piena applicazione dell'art.3 della Costituzione costituisca sempre la bussola dell'agire politico", aggiunge Letta commentando il discorso di fine anno del Capo dello Stato

Enrico Letta

Matteo Salvini: "Tutela del lavoro, attenzione ai giovani, necessità di unire e modernizzare: la migliore risposta al Presidente Sergio Mattarella è l'impegno quotidiano per far correre l'Italia, anche grazie a cantieri come quelli che abbiamo iniziato a sbloccare, ponti come quello sullo Stretto, riforme come quella dell'Autonomia prevista dalla Costituzione (opportunamente richiamata dal Capo dello Stato), sforzi come quelli che stiamo facendo per una migliore consapevolezza delle regole di sicurezza stradale soprattutto per i ragazze e ragazzi. Per il 2023 siamo determinati a valorizzare i nostri enti locali e far viaggiare il Paese prendendo per mano chi è più in difficoltà. Il Presidente Mattarella ha evidenziato che il centrodestra ha vinto chiaramente le elezioni, ha formato un governo in tempi rapidi e guida il Paese in piena legittimità: auspichiamo che questa analisi isoli quelle frange dell'opposizione che ancora non si rassegnano alla sconfitta e delegittimano pericolosamente gli avversari".

Matteo Salvini

Giuseppe Conte : "Nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è vivo il richiamo ad una comunità nazionale fortemente solidale e coesa: un monito che condivido e che - aggiungo - dovrebbe essere da guida per tutte le forze politiche, sociali e civiche del Paese, affinche' orientino le proprie energie nel solco della solidarieta' e per non lasciare nessuno indietro". Lo afferma il leader di M5s commentando il discorso di fine anno del Capo dello Stato. "Tra le ferite più profonde del 2022 c'è il dramma umano e sociale del conflitto scatenato dall'aggressione russa in Ucraina. L'auspicio del Capo dello Stato affinchè il 2023 sia l'anno in cui si affermi definitivamente il silenzio delle armi e la cessazione di ogni ostilità è un imperativo morale che mi auguro aiuti ad armonizzare l'ancor timido dibattito nel Paese sulla necessità di pace. E' un augurio in linea con l'aspettativa di un' Europa finalmente protagonista di un percorso che renda merito al suo spirito fondativo di pacificazione e prosperita' tra i popoli", aggiunge l'ex premier. "Al Presidente Sergio Mattarella rivolgo il ringraziamento e gli auguri più sentiti da parte del Movimento 5 Stelle per questo messaggio pieno di amor patrio, per il suo quotidiano impegno al servizio delle Istituzioni e per la profonda testimonianza di etica pubblica inscritta nella sua azione al servizio del Paese", conclude

Giuseppe Conte