Il gas continua la sua discesa nonostante le minacce della Russia

Aprono in positivo seppure prudenti le borse europee, Londra che ieri era chiusa per festività fa segnare il maggiore rialzo, quasi un punto percentuale mentre Milano è poco mossa, molto vicina alla parità

Vedremo come andrà la giornata di oggi dopo che ieri i listini europei sono stati positivi quasi tutto il giorno per poi scendere progressivamente sulla scia del pessimismo arrivato dagli Stati Uniti sulla politica monetaria della Fed.

Le minacce della Russia non sembrano pesare sul prezzo del gas che continua a scendere siamo a 76,77 euro al megawattora, decisamente sotto la soglia degli ottanta euro, ai minimi dal febbraio scorso. Tetto al prezzo e temperature sopra le medie alimentano l'ottimismo per il momento.

Torniamo ai listini azionari, alle borse asiatiche che chiudono la giornata di contrattazioni contrastate. Dopo l'euforia di ieri negativi di circa mezzo punto percentuale i listini della Cina continentale. Decisamente positiva, oltre un punto e mezzo, invece Hong Kong dove poche ore fa media locali hanno diffuso la notizia che ai viaggiatori internazionali in arrivo non sarà più richiesto neppure il tampone Covid.

Apertura sostanzialmente stabile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 209 punti, come ieri. Il rendimento del decennale è del 4,609%, in lieve calo dal 4,62% precedente.