Il gas scende sotto i 110 euro al MWh. Sondaggio su Twitter boccia Musk, balzo per Tesla

Fin da questa mattina il prezzo del gas è in calo in Europa in attesa che il consiglio dei ministri dell'energia vari il price cap, cioè il tetto al prezzo del gas. Alle 16 il future di gennaio di Amsterdam è scambiato a 108 euro al megawattora, -5,8%. Era già sceso venerdì, mentre da novembre il prezzo si era di poco discostato dai 130 euro.

Sul fronte azionario, giornata poco mossa per l'indice Ftse Mib di Milano. Lieve salita, +0,07%, dopo però tre sedute in ribasso che erano seguite ai rialzi dei tassi delle banche centrali di Stati Uniti ed Eurozona, la scorsa settimana. A Piazza Affari in evidenza c'è Nexi, +3,56%, dopo la cancellazione nella legge di Bilancio della norma che aboliva le multe per gli esercenti che si fossero rifiutati di usare il Pos per scontrini fino a 60 euro. I rialzi maggiori sono però per Telecom Italia, +4,68%, e Saipem, +3,48%. Maggiori ribassi per Leonardo, -1,98%, e Moncler, -1,70%.

Negli Stati Uniti gli indici hanno invece aperto in calo. Fa eccezione il titolo di Tesla: sale dell'1,5%, dopo aver toccato il +5% in pre-apertura. Questo dopo che Elon Musk ha lanciato su Twitter un sondaggio in cui ha chiesto se dovesse lasciare la guida di Twitter stesso. Il 57,5% dei votanti ha risposto di sì. Il risultato è piaciuto agli azionisti di Tesla, alla cui guida come noto c'è lo stesso Musk.