Qatargate, Il giudice belga: "Antonio Panzeri anima di una vasta organizzazione fraudolenta"

Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles per il Qatargate, "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i cui "atti criminali" avrebbero avuto una "natura complessa, organizzata e ripetitiva". Lo si legge nel mandato di arresto europeo notificato a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex parlamentare europeo ora ai domiciliari, rispettivamente nel milanese e in provincia di Bergamo. Entrambe sono accusate dal giudice belga Michel Claise di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Un'udienza in Italia dovrà decidere la loro consegna, o meno, ai magistrati di Bruxelles.

Il co-fondatore dell'ong: “Non avrei mai pensato”

Radicale di lungo corso e stretto collaboratore di Emma Bonino, Gianfranco Dell'Alba è uno dei soci fondatori dell'Ong Fight Impunity costituita da Panzeri. "Non avrei mai pensato che dietro attività interessanti e importanti dal punto di vista dei diritti umani ci fosse tutta un'altra cosa", ha detto venerdì, "per due anni ho partecipato alla presentazione, davanti al Parlamento europeo, del rapporto annuale della Ong e due-tre volte l'anno sono intervenuto a delle riunioni per fare il punto sulle attività dell'organizzazione. Ma senza mai sentir parlare del Qatar o del Marocco. E non ho mai sentito parlare, né ho avuto sentore di operazioni sospette".

La moglie di Niccolà Figà-Talamanca: “Verrà scagionato da ogni addebito”

"Stupiti e addolorati dagli eventi degli ultimi giorni che hanno riguardato Niccolò, vogliamo manifestare la nostra assoluta certezza della correttezza del suo operato e della sua estraneità ai fatti oggetto di indagine giudiziaria. Siamo sicuri che al termine dell'inchiesta della magistratura belga, nella quale riponiamo piena fiducia, la posizione di Niccolò verrà chiarita e che lui verrà scagionato da ogni addebito". Sono parole di Alison Smith Figà-Talamanca, moglie di Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale della Ong "No Peace Without Justice", insieme alla famiglia.

“L'impegno a favore dei diritti umani è sempre stato per Niccolò una passione e un impegno etico, prima che un'attività professionale", ha proseguito, "siamo certi che, ieri come oggi, sono stati questo spirito di servizio e il senso del dovere a guidarlo nel suo lavoro con l'ong No Peace Without Justice - prosegue la nota - vogliamo inoltre ringraziare gli amici, i colleghi e tutte le persone che conoscono la sua integrità e generosità che, in queste ore difficili, continuano a dimostrare sostegno, affetto e vicinanza a Niccolò, a me, ai nostri bambini e a tutta la nostra famiglia".

Il Pd sospende Andrea Cozzolino

La commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, riunita oggi in via telematica, ha deciso di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall'albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte, fino alla chiusura delle indagini in corso in Belgio

Maria Spyraki, sospesa da Néa Dimokratía: "Non ho niente a che fare con il Qatargate". L'antifrode Ue indaga anche sulla direttrice di Frontex

Il partito di governo greco di centrodestra Néa Dimokratía ha intanto sospeso dal partito la sua europarlamentare Maria Spyraki, in attesa dell'esito di un'indagine dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (che fa capo alla Commissione) sul pagamento di un assistente. Giovedì la Procura europea, che ha sede in Lussemburgo e vigila sulle finanze dell'Unione, aveva chiesto la revoca dell'immunità della deputata. Spyraki si è detta "felice di accettare" la richiesta di revoca della sua immunità “per chiarire che non ho un solo euro di differenza con il Parlamento europeo” e ha affermato che la questione riguardava l'indennità di un ex collega che aveva affrontato gravi problemi personali ed era stato assente da alcune riunioni del Parlamento europeo. "Non ho niente a che fare con il Qatargate, non ho niente a che fare con nessun altro caso", ha aggiunto. Che le due vicende siano slegate tra di loro è stato confermato anche dallo stesso Ufficio antifrode, che al contempo fa sapere di seguire comunque “molto da vicino” l'inchiesta per corruzione dei magistrati belgi. Secondo quanto riferisce lo Spiegel, l'ufficio avrebbe inoltre aperto un'indagine nei confronti dell'attuale direttrice ad interim di Frontex, Aija Kalnaja.