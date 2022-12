Il luogo in cui verrà sepolto Pelé e tutti i significati ad esso legati

Come il cimitero di Pere Lachaise a Parigi, che ospita, tra le altre illustri, anche le tombe di Oscar Wilde e di Jim Morrison. O come al Pantheon, sempre a Parigi, dove ci sono Emile Zola, Dumas e Victor Hugo. Come Graceland a Memphis, dove si trovano le spoglie immortali di Elvis Presley. O come il piccolo cimitero di Westwood nei pressi di Los Angeles, dove si trova Marylin. O come la tomba di Marx a Londra. Speriamo non come al Greenwood Memorial Park di Renton, a sud di Seattle, dove la tomba di Jimi Hendrix ha dovuto cambiare posizione per essere più protetta, a causa dei troppi ammiratori e curiosi in pellegrinaggio. Certamente il luogo dove sarà sepolto il 3 gennaio del Re del calcio , esattamente come quelli citati, diventerà una meta per appassionati, turisti, ammiratori. Lo diventerà non solo perché si tratta del cimitero più alto del mondo, o perché da lì si domina con lo sguardo Vila Belmiro con lo stadio del Santos FC, ma anche perché Pelé aveva scelto e progettato molti anni fa, di trascorrere lì l'eternità insieme ai suoi cari defunti.

gettyimages Vila Belmiro, stadio del Santos, Brasile

La famiglia e il numero 9 Il cimitero verticale si trova nel quartiere di Marapé, è stato inserito nel Guinness dei primati dal 1991 come il più alto del mondo, 108 metri e custodisce già le spoglie di parenti e amici di Pelé. L'acquisto del nono piano, che garantiva l'uso esclusivo per i familiari, è avvenuto il 7 luglio 2003, quando Pelé aveva 62 anni. In un'intervista al quotidiano A Tribuna, il Re aveva raccontato questa scelta, spiegando nel dettaglio tutte le caratteristiche che rendevano quel luogo ideale dal suo punto di vista. Prima di tutto il nono piano, perché 9 era il numero della maglia del suo amato papà, João Ramos do Nascimento, centroavanti meglio conosciuto come Dondinho, nato, come è noto, da una famiglia di minatori. E lì il papà giace con la nonna Ambrosina, la zia Maria, col fratello di Pelé, Jair Arantes do Nascimento, morto nel 2020 e sua figlia, Sandra Arantes do Nascimento, morta nel 2006; così come Antonio Wilson Honório, Coutinho, compagno d'attacco del mitico Santos due volte campione del mondo nel 1962/1963, scomparso nel 2019.