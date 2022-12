Il mercante di morte russo in cambio della cestista americana. Scena da "Bridge of Spies" per Biden

L'uomo coi baffi dietro le sbarre è Viktor Bout. È il mercante di morte che avrebbe ispirato film come “Lord of War”.

È un famigerato trafficante di armi conosciuto anche come “The merchant of death” (il Mercante di morte) e pare abbia ispirato il personaggio interpretato da Nicolas Cage nel film “Lord of War” (Il signore della guerra). Questo super trafficante dall'aspetto rassicurante, ma con lo sguardo inquieto, è stato condannato a 25 anni nel 2012 dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia. Ex ufficiale dell'aeronautica sovietica e forse anche ex agente del Kgb (ma lui nega), dopo il crollo dell'Urss il camaleontico e poliglotta Bout aveva messo in piedi una flotta di aerei che riforniva di armi mezzo mondo. Una delle caratteristiche che lo hanno reso quasi invisibile e inafferrabile per lungo tempo, è stata la capacità di confondersi tra le persone cosiddette “normali”, di mimetizzarsi in mezzo alla gente. Alle sue imprese era stato dedicato anche un lavoro di Hollywood: “The Notorious Mr. Bout”, un film documentario diretto da Tony Gerber e Maxim Pozdorovkin, presentato in anteprima il 17 gennaio 2014 al Sundance Film Festival.

Nato nel Tagikistan sovietico, la carriera di Mr. Bout inizia come ufficiale dell'aeronautica sovietica. Userà in seguito al crollo dell'Urss le sue capacità di volo, e gli aerei ed elicotteri sovietici abbandonati sulle piste delle basi dell'impero, per organizzare una flotta che traffica armi, ma anche droga, in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa. Per l'Onu ha collaborato con il regime di Paul Taylor, condannato nel 2012 per crimini di guerra, in Sierra Leone per trasportare minerali e diamanti e in Sudamerica, forse anche per i talebani e al Qaeda.

Gli Stati Uniti nel 2010 lo catturano in una operazione sotto copertura della Dea, con gli agenti che si sono fatti passare per acquirenti delle Farc colombiane, in Thailandia che in seguito lo estrada negli Usa. Nell'aprile del 2012 viene condannato a 25 anni di prigione dopo essere stato giudicato colpevole di cospirazione per uccidere cittadini e ufficiali americani, vendere sistemi di difesa anti aerea e aiutare organizzazioni terroriste. Nel 2003 era tornato in Russia. Le autorità russe lo hanno sempre sostenuto durante il suo processo. Bout ha 55 anni.

Oggi, Viktor Bout è diventato la contropartita di uno scambio internazionale terminato sotto i riflettori di tutto il mondo. Ed è stato presentato come il prigioniero russo scambiato con la star del basket femminile Usa Brittney Griner.