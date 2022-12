Covid, Schillaci: "In Cina tempesta perfetta, un esempio su come non gestire un'epidemia"

In Cina si è realizzata un "tempesta perfetta": lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa al Senato sul controllo sanitario negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina.

“Un unicum paradossale, le immagini delle megalopoli sono state un'icona della malattia, norme impressionati e inaccettabili per una democrazia. Solo 4 milioni di casi segnalati a fine novembre. Poche le vaccinazioni in Cina, scarso livello di protezione dei vaccini utilizzati, poche dosi di chiamo. Omicron fino a poco tempo fa ha circolato poco con una bassa immunità ibrida. Poi questo autunno la tempesta perfetta”.

Riguardo i tamponi Covid effettuati negli ultimi giorni sui passeggeri sbarcati a Malpensa con un volo dalla Cina, “i dati preliminari che abbiamo oggi avuto, ho parlato con l'assessore Bertolaso, compresi i primi risultati di laboratorio del sequenziamento dei campioni raccolti a Malpensa evidenziano comunque la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti sul nostro territorio: è la notizia più importante e rassicurante”, ha detto il ministro della Salute sottolineando che le informazioni che arrivano dal paese asiatico sono insufficienti e poco affidabili.

"L'attività di screening - ha spiegato - è stata posta in essere dal 26 dicembre su due voli diretti, il volo Neos 00977 e il volo Air China 00837: nel primo volo, a fronte di 96 passeggeri sottoposti al tampone di screening, sono stati riscontrati 32 positivi, il 33%, mentre nel secondo volo su 133 passeggeri che hanno effettuato il tampone 61, il 50% circa, sono stati identificati come casi positivi al Covid-19.

È necessario un "costante monitoraggio" nel timore che compaia una nuova variante del virus SarsCoV2, "una variante che vada oltre la Omicron", ma nello stesso tempo è importante "evitare interpretazioni allarmistiche", ha detto Schillaci. "Al momento - ha aggiunto - le varianti che alimentano i casi in Cina sono le stesse che già circolano da tempo a livello globale".

"Ho firmato la proroga dell'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa fino al 30 aprile prossimo". L'obbligo di mascherine comprende, ha spiegato il ministro, gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale.

“Per rafforzare il monitoraggio sui potenziali rischi legati alla situazione in Cina ho convocato per domani l'unità di crisi come osservatorio del Ministero sulla materia”, ha detto il ministro della Salute.