Il momento della vittoria di gIANMARIA a Sanremo Giovani - video

Il cantante gIANMARIA ha vinto l'edizione 2022 di Sanremo Giovani. Con 'La città che odi' accede di diritto alla gara dei big della edizione del Festival 2023 in programma il prossimo febbraio dove canterà il brano "Mostro", giuidando il gruppo di 6 nuove proposte che gareggeranno con i big.



I 'grandi' hanno annunciato i titoli dei brani che porteranno in gara. Eccoli: Anna Oxa - 'Sali, canto dell'anima'; Ariete - 'Mare di guai'; Articolo 31 - 'Un bel viaggio'; Colapesce Di Martino - 'Splash'; Coma_Cose - 'L'addio'; Cugini di Campagna - 'Lettera 22'; Elodie - 'Due'; Gianluca Grignani - 'Quando ti manca il fiato'; Giorgia - 'Parole dette male'; Lazza - 'Cenere'; Lda - 'Se poi domani'; Leo Gassman - 'Terzo cuore'; Levante - 'Vivo'; Madame - 'Il bene e il male'; Mara Sattei - 'Duemila minuti'; Marco Mengoni - 'Due vite'; Modà - 'Lasciami'; Paola e Chiara - 'Furore'; Rosa Chemical - 'Made in Italy'; Tananai - 'Tango' e Ultimo - 'Alba'.



Il vincitore gIANMARIA sarà seguito da Shari con 'Egoista', Colla Zio con 'Non mi va', Sethu con 'Cause perse', Will con 'Stupido' e Olly con 'Polvere'. Grazie al direttore artistico Amadeus il numero dei giovani è stato raddoppiato rispetto alla scorsa edizione.